Ο ΠΑΟΚ διέλυσε με 101-70 την Πριέβιντζα με την αύρα του Μυστακίδη, βίντεο
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε ιδανικά στο Top-16 του FIBA Europe Cup, επικρατώντας της Πριέβιντζα με 101-70, υπό το βλέμμα του Τέλη Μυστακίδη
Ο Τέλης Μυστακίδης βρέθηκε για πρώτη φορά στην PAOK Sports Arena ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, βλέποντας τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ισοπεδώνει την Πριέβιντζα με σκορ 101-70, σημειώνοντας την πρώτη νίκη του στο Top-16 του FIBA Europe Cup.
Οι «ασπρόμαυροι» έκαναν επιμέρους σκορ 54-24 στο β’ ημίχρονο και μετέτρεψαν την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο μετά το αμφίρροπο πρώτο ημίχρονο.
Η Πριέβιντζα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι κι έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 19-25. Με πρωταγωνιστές τους Τζο Τουσάν (8π., 3 ασ., 2 ριμπ.) και Άντερσον Τίλμπερτ (7π.), πήρε δεύτερες ευκαιρίες από τα έξι επιθετικά ριμπάουντ και μοίρασε τέσσερις ασίστ για μόλις ένα λάθος. Στον αντίποδα, ο Κλίβελαντ Μέλβιν (7π.) ήταν ο πιο σταθερός επιθετικά για τον ΠΑΟΚ, που μάζεψε 10 ριμπάουντ, αλλά υπέπεσε σε τέσσερα λάθη.
Στη συνέχεια, ο Μάρος Ζέλιζνακ ανέβασε τη διαφορά στο +8 για τους φιλοξενούμενους, κάνοντας το 19-27 στο 11’. Ο ΠΑΟΚ όμως αντέδρασε, βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά του και πέρασε μπροστά, όταν ο Κλίβελαντ Μέλβιν ευστόχησε σε τρίποντο για το 33-32 στο 15’. Η Πριέβιντζα πίεσε, όμως η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 47-46, με τους Μπεν Μουρ και Τόμας Ντίμσα να δίνουν σημαντικές λύσεις στην επίθεση.
Ακολούθως, ο ΠΑΟΚ επέβαλε τον ρυθμό του, χτίζοντας διψήφιες διαφορές. Ο Μάρβιν Τζόουνς σκόραρε για το 63-53, ενώ οι «ασπρόμαυροι» προηγήθηκαν με 74-61 στο 30’, θέτοντας τις βάσεις για τη νίκη. Η τέταρτη περίοδος άρχισε με σερί 10-0 για τον «Δικέφαλο του Βορρά», όταν ο Αντώνης Κόνιαρης διαμόρφωσε το 84-61, οδηγώντας τον ΠΑΟΚ σε άνετη νίκη με 101-70.
Τα δεκάλεπτα: 19-25, 47-46, 74-61, 101-70.
