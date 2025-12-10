Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.
Λουτσέσκου: «Περιμένω ένα δυνατό παιχνίδι, Μύθου και Τσάλοφ πρέπει να δώσουν το 100%»
Ο Ρουμάνος τεχνικός τονίζει τη σημασία της προσπάθειας απέναντι στην Λουντογκόρετς και ζητά το 100% από τους Τσάλοφ και Μύθου για την κάλυψη του κενού του τραυματία Γιακουμάκη
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι προετοιμασμένος για μάχη στη Βουλγαρία.
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο Ράζγκραντ για το ματς με τη Λουντογκόρετς το βράδυ της Πέμπτης, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Europa League και ο τεχνικός του Δικεφάλου στάθηκε τόσο στο παιχνίδι, όσο και στους Τσάλοφ, Μύθου, που θα πρέπει να καλύψουν το κενό του τραυματία Γιώργου Γιακουμάκη.
Για το αν είναι το πιο σημαντικό ματς: «Δεν είναι το πιο σημαντικό. Είναι όμως σημαντικό ματς. Διακυβεύονται τρεις βαθμοί. Στο ποδόσφαιρο κάθε αγώνας είναι σημαντικός. Δεν είναι σωστό από την πλευρά μας να κάνουμε υπολογισμούς».
Για τους τραυματισμούς: «Όταν υπάρχει ροή αγώνων είναι λογικό να παρουσιαστούν τραυματισμοί. Χρειάζεται απ' όλους έξτρα προσπάθεια απ' όλους. Υπάρχουν ταξίδια, όπως κι αυτό που δεν είναι εύκολο. Αεροπλάνο, πούλμαν, μετά ταξίδι για να παίξουμε με τον Ατρόμητο».
Για τον αντίπαλο: «Θα παίξουμε με τη Λουντογκόρετς και στο τέλος θέλω οι παίκτες να είναι ικανοποιημένοι για την προσπάθειά τους. Δεν θα πω πως θα παίξουμε κόντρα στη Λουντογκόρετς, μία καλή ομάδα που της αρέσει να κυριαρχεί, να έχει τη μπάλα. Έχει τη δική της νοοτροπία και το ότι κυριαρχεί στη Βουλγαρία σημαίνει πολλά. Περιμένω ένα δυνατό παιχνίδι. Είμαστε κι εμείς δυνατή ομάδα βέβαια».
Για τη διαχείριση Μύθου ή Τσάλοφ: «Η κατάσταση είναι όπως είναι. Θέλετε να σας πω ποιος θα ξεκινήσει; Μύθου και Τσάλοφ όποτε κληθούν θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Η ομάδα χτίζεται από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Προσπαθούμε να πείσουμε τους παίκτες ότι στη διάρκεια της σεζόν θα υπάρξουν απουσίες κι όσοι κληθούν θα πρέπει να μπουν και να βοηθήσουν.
Τα ντέρμπι στην Ελλάδα έχουν μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, πίεση. Έχουν τεράστιο αντίκτυπο τα ντέρμπι με τις μεγάλες ομάδες, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Άρη. Αν θα υπάρχουν 1-2-5-8 παίκτες εκτός, υπάρχουν άλλοι που θα πρέπει να δώσουν το 100%. Όλοι έχουν την υπευθυνότητα, καταλαβαίνουν την κατάσταση κι όταν κληθούν οφείλουν να δώσουν τα μέγιστα».
Για τη βράβευση στη Ρουμανία ως ο καλύτερος προπονητής της χρονιάς και το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τον ΠΑΟΚ: «Δεν θέλω να πω τι έγινε στη Ρουμανία. Ήταν ένα απόγευμα που πέρασε τη Δευτέρα. Τώρα σημασία έχει το ματς με τη Λουντογκόρετς.
Όσο για το στίγμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν είναι δική μου δουλειά να πω. Εγώ προσπαθώ να προπονήσω όσο το δυνατόν καλύτερα την ομάδα».
