«Παναγιά μου πολύ κρύο ρε»: Το επικό σχόλιο του Ροντινέι για την παγωμένη Αστάνα, φωτογραφία
Ο Ροντινέι ανέβασε φωτογραφία από την χιονισμένη Αστάνα με το θερμόμετρο να δείχνει -22 βαθμούς
Ο Ολυμπιακός ζέστανε τον κόσμο του στην παγωμένη Αστάνα κερδίζοντας 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι στην 6η ημέρα της League Phase του Champions League.
Οι παίκτες της ομάδας του Πειραιά πήραν αυτό που άξιζαν από το παιχνίδι και ξεκινούν για το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής στην Αθήνα.
Ο Ροντινέι αφού πανηγύρισε τη σπουδαία νίκη έστειλε μέσω Instagram το δικό του μήνυμα σε greeklish για την θερμοκρασία στην Αστάνα.
«Πω, πω, πω, Παναγιά μου πολύ κρύο ρε», ανέφερε στο μήνυμά του με το θερμόμετρο εκείνη την ώρα να δείχνει -22!
