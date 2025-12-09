ΑΕΚ: Ο Καραργύρης υπέστη ρήξη χιαστού
ΑΕΚ: Ο Καραργύρης υπέστη ρήξη χιαστού

Τεράστια ατυχία για τον Ζώη Καραργύρη, ο οποίος λίγες μέρες μετά το ντεμπούτο του με την ΑΕΚ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα υποβληθεί σε επέμβαση

ΑΕΚ: Ο Καραργύρης υπέστη ρήξη χιαστού
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σοκ στην ΑΕΚ με τον Ζώη Καραργύρη λίγες μέρες μετά το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Ένωσης στο ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Ο 18χρονος επιθετικός της ΑΕΚ τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο στη χθεσινή προπόνηση της πρώτης ομάδας και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν τη μεγάλη ζημιά.

Ο πρώτος σκόρερ της Κ19 της ΑΕΚ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την Πέμπτη.

Ο Καραργύρης που μετράει 13 γκολ σε 10 ματς με την Κ19 της ΑΕΚ θα χάσει ουσιαστικά το υπόλοιπο της σεζόν καθώς τίθεται νοκ-άουτ για τους επόμενους μήνες όντας τρομερά άτυχος.
Πηγή:www.gazzetta.gr
2 ΣΧΟΛΙΑ

