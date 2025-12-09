Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
ΠΑΟΚ: Θλάση ο Γιακουμάκης και επιστρέφει στις αρχές του 2026
Δυσάρεστα τα μαντάτα για τον διεθνή επιθετικό με τα αποτελέσματα των εξετάσεων να επιβεβαιώνουν τους φόβους καθώς έχει υποστεί θλάση στον τετρακέφαλο
«Μαύρα» γενέθλια για τον Γιώργο Γιακουμάκη (γίνεται 31 ετών) καθώς θα μείνει εκτός δράσης μέχρι το τέλος του 2025.
Ο Έλληνας επιθετικός, ο οποίος μετά το 2ο γκολ που πέτυχε κόντρα στον Άρη έγινε αναγκαστική αλλαγή, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και η μαγνητική έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση στον αριστερό τετρακέφαλο.
Το αισιόδοξο σενάριο τον θέλει εκτός δράσης για έναν μήνα με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να πρέπει να προετοιμάσει τον ΠΑΟΚ για τους αγώνες με Λουντογκόρες, Ατρόμητο, Παναθηναϊκό χωρίς τον φορμαρισμένο επιθετικό.
