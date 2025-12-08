Μουντιάλ 2026: Η Οργανωτική Επιτροπή αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος - Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
Η απόφαση να οριστεί ως «Pride Match» ο συγκεκριμένο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει προκαλέσει σοκ καθώς τόσο στο Ιράν όσο και στην Αίγυπτο η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δεν είναι... ευπρόσδεκτη
Λίγες ημέρες μετά την κλήρωση για τον καταρτισμό των ομίλων του Μουντιάλ 2026 που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά και ενώ πλέον ξέρουμε τη σύνθεση των 12 γκρουπ, προέκυψε μια είδηση που προκάλεσε... παγωμάρα σε όλους
Η τοπική οργανωτική επιτροπή στο Σιάτλ, μία από τις πόλεις που θα φιλοξενήσει αγώνες, ανακοίνωσε ότι η αναμέτρηση στο Lumen Field στις 26 Ιουνίου θα περιλαμβάνει εκδηλώσεις που θα τιμούν τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.
Όπως τονίστηκε, η συγκεκριμένη απόφαση είχε παρθεί πολλές εβδομάδες νωρίτερα και απλά ανακοινώθηκε τώρα, ωστόσο μετά την κλήρωση της Παρασκευής (5/12) και τον καθορισμό του προγράμματος το Σάββατο (6/12), επιβεβαιώθηκε ότι ο αγώνας της 26ης Ιουνίου στο Σιάτλ θα είναι αυτός του Γ’ ομίλου μεταξύ Αιγύπτου και Ιράν. Και εδώ αρχίζουν τα (πολύ μεγάλα) προβλήματα!
Στο Ιράν η ομοφυλοφιλία θεωρείται έγκλημα και η μέγιστη ποινή που μπορεί να επιβληθεί για ομοφυλοφιλικές σχέσεις είναι η θανατική ποινή. ενώ στην Αίγυπτο συχνά χρησιμοποιούνται νόμοι «ηθικής τάξης» για τη δίωξη ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και σχέσεων.
Η εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται αποκλειστικά από την τοπική οργανωτική επιτροπή και δεν συνδέεται επίσημα με τη FIFA, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή του επίσημου Pride Weekend της πόλης. Καλλιτέχνες από την πολιτεία της Ουάσινγκτον έχουν κληθεί να υποβάλουν έργα που θα τιμούν την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, τα οποία θα εκτεθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα και σε σημεία της πόλης, ενώ οι υπεύθυνοι δεν δείχνουν καμία διάθεση να προβούν σε κάποια αλλαγή.
«Το 'Pride Match' είχε προγραμματιστεί για να τιμήσει και να ενισχύσει τις εκδηλώσεις Pride στο Σιάτλ και σε ολόκληρη τη χώρα, και σχεδιάστηκε πολύ νωρίτερα.
Το ποδόσφαιρο έχει μια μοναδική δύναμη να ενώνει ανθρώπους πέρα από σύνορα, κουλτούρες και πεποιθήσεις. Είναι τιμή μας να φιλοξενούμε ένα Pride Match και να γιορτάζουμε το Pride ως μέρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας. Αυτός ο αγώνας αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας στον σεβασμό, την αξιοπρέπεια και την ενότητα για όλους», δήλωσε σχετικά ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής, αλλά το σίγουρο είναι ότι τόσο η ιρανική όσο και η αιγυπτιακή ομοσπονδία ποδοσφαίρου θα αντιδράσουν.
Ωστόσο, το ερώτημα είναι μέχρι που είναι διατεθειμένες να φτάσουν και ποια ακριβώς θα είναι η θέση που θα πάρει η ίδια η FIFA.
