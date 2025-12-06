Το πλήρες πρόγραμμα της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026: Ημέρες, ώρες και πόλεις
Το πλήρες πρόγραμμα της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026: Ημέρες, ώρες και πόλεις
Το Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 48 ομάδων σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου
Ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές το πλήρες πρόγραμμα της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 το οποίο θα φιλοξενηθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Οι 48 ομάδες χωρίστηκαν σε 12 ομίλους. Οι αγώνες των ομίλων θα διεξαχθούν σε 16 πόλεις (11 ΗΠΑ, 2 Καναδάς, 3 Μεξικό). Τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες είναι 16.
Στην επόμενη φάση (32) προκρίνονται οι 2 ομάδες κάθε ομίλου και οι 3 καλύτερες των 8 ομίλων. O τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 19 Ιουλίου (22:00) στο New York New Jersey Stadium.
Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ.
Οι όμιλοι
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026 (Σε ώρες Ελλάδας)
11 Ιουνίου
22:00 Μεξικό – Nότια Αφρική, Group A - Mexico City Stadium
12 Ιουνίου
05:00 Νότια Κορέα – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία, Group A - Estadio Guadalajara
22:00 Καναδάς – Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B - Toronto Stadium
13 Ιουνίου
04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη, Group D - Los Angeles Stadium
07:00 Αυστραλία – Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο, Group D - BC Place Vancouver
22:00 Κατάρ – Ελβετία, Group B - San Francisco Bay Area Stadium
14 Ιουνίου
01:00 Βραζιλία – Μαρόκο, Group C - New York New Jersey Stadium
