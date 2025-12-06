Το πλήρες πρόγραμμα της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026: Ημέρες, ώρες και πόλεις

Το Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 48 ομάδων σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου