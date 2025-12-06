Πάτησε κορυφή η Αναγέννηση Καρδίτσας, πέταξε δύο βαθμούς στα Γιάννενα η Νίκη Βόλου
SPORTS
Super League 2 Ηρακλής ΠΑΣ Γιάννινα Καμπανιακός Αναγέννηση Καρδίτσας

Πάτησε κορυφή η Αναγέννηση Καρδίτσας, πέταξε δύο βαθμούς στα Γιάννενα η Νίκη Βόλου

Η Αναγέννηση 3-0 στη Χαλάστρα τον Καμπανιακό, ο ΠΑΣ Γιάννινα 1-1 με τη Νίκη Βόλου

Πάτησε κορυφή η Αναγέννηση Καρδίτσας, πέταξε δύο βαθμούς στα Γιάννενα η Νίκη Βόλου
2 ΣΧΟΛΙΑ
«Πάτησε» κορυφή η Καρδίτσα, «πέταξε» δύο βαθμούς με ΠΑΣ η Νίκη Βόλου

Η Νίκη Βόλου «στραβοπάτησε» στα Ιωάννινα, μένοντας στο 1-1 με τον ΠΑΣ Γιάννινα, σε αναμέτρηση για τη 13η αγωνιστική του Α΄ ομίλου της Super League 2.

Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν στο 18΄ με τον Λουκίνα, αλλά ο Μπουλλάρι ισοφάρισε στον 55΄ και τους στέρησε δύο σημαντικούς βαθμούς, στη μάχη της ανόδου. Την ίδια ώρα, η Αναγέννηση Καρδίτσας πέρασε με ένα εμφατικό 3-0 από την έδρα του Καμπανιακού και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης, περιμένοντας το αυριανό (7/12) ματς του πρωτοπόρου Ηρακλή με τον Νέστο στη Χρυσούπολη.

Ο Καρίμ στο 8΄, ο Πολέτο στο 34΄ και ο Καμπετσής στο 45΄ πέτυχαν τα γκολ για την ΑΣΑ, που «καθάρισε» το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο.

Νωρίτερα, οι Β΄ ομάδες του Αστέρα Τρίπολης και του ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλες 1-1 στο γήπεδο του Περιστερίου, με γκολ του Σιμόνι στο 31΄ για τους Αρκάδες και πέναλτι του Κοσίδη στο 67΄ για τους Θεσσαλονικείς.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής στον Α΄ όμιλο της Super League 2

Αστέρας Τρίπολης Β΄ - ΠΑΟΚ Β΄ 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα - Νίκη Βόλου 1-1

Καμπανιακός - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-3

Κλείσιμο
Μακεδονικός - Καβάλα 7/12

Νέστος Χρυσούπολης - ΠΟΤ Ηρακλής 7/12


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

1. Αναγέννηση Καρδίτσας 30

2. Νίκη Βόλου 28

3. ΠΟΤ Ηρακλής 28 -12αγ.

4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 27

5. ΠΑΟΚ Β΄ 15

6. Καβάλα 12 -12αγ.

7. Νέστος Χρυσούπολης 11 -12αγ.

8. ΠΑΣ Γιάννινα 9

9. Καμπανιακός 9

10. Μακεδονικός 5 -12αγ.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης