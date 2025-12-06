Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Πάτησε κορυφή η Αναγέννηση Καρδίτσας, πέταξε δύο βαθμούς στα Γιάννενα η Νίκη Βόλου
Η Αναγέννηση 3-0 στη Χαλάστρα τον Καμπανιακό, ο ΠΑΣ Γιάννινα 1-1 με τη Νίκη Βόλου
Η Νίκη Βόλου «στραβοπάτησε» στα Ιωάννινα, μένοντας στο 1-1 με τον ΠΑΣ Γιάννινα, σε αναμέτρηση για τη 13η αγωνιστική του Α΄ ομίλου της Super League 2.
Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν στο 18΄ με τον Λουκίνα, αλλά ο Μπουλλάρι ισοφάρισε στον 55΄ και τους στέρησε δύο σημαντικούς βαθμούς, στη μάχη της ανόδου. Την ίδια ώρα, η Αναγέννηση Καρδίτσας πέρασε με ένα εμφατικό 3-0 από την έδρα του Καμπανιακού και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης, περιμένοντας το αυριανό (7/12) ματς του πρωτοπόρου Ηρακλή με τον Νέστο στη Χρυσούπολη.
Ο Καρίμ στο 8΄, ο Πολέτο στο 34΄ και ο Καμπετσής στο 45΄ πέτυχαν τα γκολ για την ΑΣΑ, που «καθάρισε» το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο.
Νωρίτερα, οι Β΄ ομάδες του Αστέρα Τρίπολης και του ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλες 1-1 στο γήπεδο του Περιστερίου, με γκολ του Σιμόνι στο 31΄ για τους Αρκάδες και πέναλτι του Κοσίδη στο 67΄ για τους Θεσσαλονικείς.
Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής στον Α΄ όμιλο της Super League 2
Αστέρας Τρίπολης Β΄ - ΠΑΟΚ Β΄ 1-1
ΠΑΣ Γιάννινα - Νίκη Βόλου 1-1
Καμπανιακός - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-3
Μακεδονικός - Καβάλα 7/12
Νέστος Χρυσούπολης - ΠΟΤ Ηρακλής 7/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)
1. Αναγέννηση Καρδίτσας 30
2. Νίκη Βόλου 28
3. ΠΟΤ Ηρακλής 28 -12αγ.
4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 27
5. ΠΑΟΚ Β΄ 15
6. Καβάλα 12 -12αγ.
7. Νέστος Χρυσούπολης 11 -12αγ.
8. ΠΑΣ Γιάννινα 9
9. Καμπανιακός 9
10. Μακεδονικός 5 -12αγ.
