Premier League: «Σφυριά» της Γουέστ Χαμ μέσα στο Όλντ Τράφορντ, 1-1 με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Με την ισοπαλία τα «σφυριά» έμειναν σε τρίτο σερί ματς χωρίς νίκη, ενώ οι «κόκκινοι διάβολοι» έχασαν την ευκαιρία να πιάσουν την Τσέλσι στην 4η θέση