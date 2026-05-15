Στη βραδιά που διοργάνωσε το glo™ HILO ζήσαμε μια πολυαισθητηριακή βραδιά που εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό, υψηλής αισθητικής πάρτι μέχρι αργά.
Το πρώτο μήνυμα του Ναν μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια: Το παιχνίδι θα σε δοκιμάσει, αλλά μη λυγίσεις ποτέ
Το πρώτο μήνυμα του Ναν μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια: Το παιχνίδι θα σε δοκιμάσει, αλλά μη λυγίσεις ποτέ
Ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού έστειλε το μήνυμά του μέσω Instagram για την επόμενη ημέρα
Τρεις ημέρες μετά από τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final-4 της Euroleague ο Κέντρικ Ναν έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω Instagram.
O Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού έγραψε:
«Το παιχνίδι θα σε δοκιμάσει, αλλά μη λυγίσεις ποτέ. Μείνε σταθερός στις αξίες σου. Δεν είναι θέμα εμφάνισης ή τύχης, είναι μέσα σου, κι αυτό που έχεις μέσα σου, δεν μπορούν να στο πάρουν ποτέ».
Ο Κέντρικ Ναν αλλά και ο Κένεθ Φαρίντ δεν θα παίξουν στις 19:00 απέναντι στη Μύκονο στον 1ο αγώνα της προημιτελικής φάσης της Stoiximan Basket League.
O Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού έγραψε:
«Το παιχνίδι θα σε δοκιμάσει, αλλά μη λυγίσεις ποτέ. Μείνε σταθερός στις αξίες σου. Δεν είναι θέμα εμφάνισης ή τύχης, είναι μέσα σου, κι αυτό που έχεις μέσα σου, δεν μπορούν να στο πάρουν ποτέ».
Ο Κέντρικ Ναν αλλά και ο Κένεθ Φαρίντ δεν θα παίξουν στις 19:00 απέναντι στη Μύκονο στον 1ο αγώνα της προημιτελικής φάσης της Stoiximan Basket League.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα