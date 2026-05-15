Οστικό οίδημα ο Φαρίντ, πρόβλημα στον αυχένα o Ναν, έμειναν εκτός από το ματς με τη Μύκονο για την Basket League
O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Μύκονο για το game 1 των playoffs της Basket League στο T-Center με στόχο να συνέλθει από τον αποκλεισμό από τη Final 4 της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός καλείται να μαζέψει τα κομμάτια του από τον αποκλεισμό από το Final 4 της Euroleague και να επικεντρωθεί στο Game 1 για τα Playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος με αντίπαλο την Μύκονο στο Telekom Center Athens.

Και μάλιστα έχοντας να αντιμετωπίσει και δύο προβλήματα!

Ο λόγος για τους Κένεθ Φαρίντ και Κέντρικ Ναν οι οποίοι και έμειναν εκτός εξάδας ξένων.

Ο Αμερικανός σέντερ είχε δεχθεί ένα χτύπημα κατά τη διάρκεια του Game 5 με την Βαλένθια και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στο «ΥΓΕΙΑ», οι οποίες έδειξαν πως υπέστη ένα οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού.

Μάλιστα ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά.

Την ίδια ώρα έμεινε εκτός εξάδας ξένων για το ματς με την Μύκονο και ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος έχει έναν σπασμό στον αυχένα. Παρόλα αυτά η κατάστασή του δεν εμπνέει κάποια ανησυχία.

Να σημειωθεί ότι δεν είναι δηλωμένος στην επτάδα της Stoiximan GBL ο Τσέντι Όσμαν.
