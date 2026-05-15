Στη βραδιά που διοργάνωσε το glo™ HILO ζήσαμε μια πολυαισθητηριακή βραδιά που εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό, υψηλής αισθητικής πάρτι μέχρι αργά.
ΠΑΟΚ - Άρης 1-0: Κυπελλούχος Κ19 ο «Δικέφαλος» με γκολ στο 90+3', δείτε το γκολ
ΠΑΟΚ - Άρης 1-0: Κυπελλούχος Κ19 ο «Δικέφαλος» με γκολ στο 90+3', δείτε το γκολ
Με κεφαλιά του Κυριαζίδη στο 90+3' ο ΠΑΟΚ μετά το πρωτάθλημα της Super League Κ19 κατέκτησε και το Κύπελλο κάνοντας το νταμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου
Με γκολ του Δημήτρη Κυριαζίδη στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Άρη στο Αγρίνιο και στέφθηκε κυπελλούχος Super League Κ19.
Ήταν ένα ματς με κύριο χαρακτηριστικό την αλληλοεξουδετέρωση.
Το 0-0 που διαμορφωνόταν μέχρι το 93΄ αντικατόπτριζε σε απόλυτο βαθμό την εικόνα του παιχνιδιού με δύο καλές ευκαιρίες να καταγράφονται στο πρώτο ημίχρονο από τους Αρετή και Χαρούπα αντίστοιχα. Πέραν τουτού, ουδέν.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Κι ενώ όλα έδειχναν ότι οι δυο ομάδες θα έλυναν τις διαφορές τους στα πέναλτι, στο 90+3΄ ο Ελευθεριάδης εκτέλεσε κόρνερ και ο Κυριαζίδης με εκπληκτική κεφαλιά χάρισε το τρόπαιο στην ομάδα του. Χρυσή αλλαγή ο 18χρονος (2008) δεξιός μπακ, που είχε αντικαταστήσει στο 77΄ τον Τσιότα.
Έτσι, ο ΠΑΟΚ κατακτά και το δεύτερο κύπελλο Κ19, θεσμός που θεσπίστηκε πέρσι, ενώ παράλληλα γίνεται η πρώτη ομάδα Νέων που κατακτά το νταμπλ.
Ο προπονητής του, Πέτρος Τσιαπακίδης, έχει πλέον δύο κύπελλα και δύο πρωταθλήματα στο ενεργητικό του, αφού είχε κατακτήσει τον τίτλο και με την Κ17 το 2022.
Όσο για τον Άρη, οι παίκτες του στάθηκαν υποδειγματικά στο γήπεδο, όμως έχασαν στις λεπτομέρειες έναν τίτλο που αναζητούν εδώ και 14 χρόνια.
Τελευταία που τα είχε καταφέρει ήταν η Κ17 του συλλόγου το 2012, ενώ η Κ19 είχε στεφθεί πρωταθλήτρια το 2011
Διαιτητής: Κόκκινος (Χαλκιδικής)
Ήταν ένα ματς με κύριο χαρακτηριστικό την αλληλοεξουδετέρωση.
Το 0-0 που διαμορφωνόταν μέχρι το 93΄ αντικατόπτριζε σε απόλυτο βαθμό την εικόνα του παιχνιδιού με δύο καλές ευκαιρίες να καταγράφονται στο πρώτο ημίχρονο από τους Αρετή και Χαρούπα αντίστοιχα. Πέραν τουτού, ουδέν.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Κι ενώ όλα έδειχναν ότι οι δυο ομάδες θα έλυναν τις διαφορές τους στα πέναλτι, στο 90+3΄ ο Ελευθεριάδης εκτέλεσε κόρνερ και ο Κυριαζίδης με εκπληκτική κεφαλιά χάρισε το τρόπαιο στην ομάδα του. Χρυσή αλλαγή ο 18χρονος (2008) δεξιός μπακ, που είχε αντικαταστήσει στο 77΄ τον Τσιότα.
Έτσι, ο ΠΑΟΚ κατακτά και το δεύτερο κύπελλο Κ19, θεσμός που θεσπίστηκε πέρσι, ενώ παράλληλα γίνεται η πρώτη ομάδα Νέων που κατακτά το νταμπλ.
Ο προπονητής του, Πέτρος Τσιαπακίδης, έχει πλέον δύο κύπελλα και δύο πρωταθλήματα στο ενεργητικό του, αφού είχε κατακτήσει τον τίτλο και με την Κ17 το 2022.
Όσο για τον Άρη, οι παίκτες του στάθηκαν υποδειγματικά στο γήπεδο, όμως έχασαν στις λεπτομέρειες έναν τίτλο που αναζητούν εδώ και 14 χρόνια.
Τελευταία που τα είχε καταφέρει ήταν η Κ17 του συλλόγου το 2012, ενώ η Κ19 είχε στεφθεί πρωταθλήτρια το 2011
Διαιτητής: Κόκκινος (Χαλκιδικής)
Κίτρινες: Ντούνγκα - Νινγκ, Ιντρίζι
ΠΑΟΚ (Πέτρος Τσιαπακίδης): Τσιντσόλης, Τσιότας (77΄ Κυριαζίδης), Ντούνγκα, Τσίτσκας, Αβράμπος, Ελευθεριάδης, Αρετής, Γκιόκα (89΄ Κάνιος), Γραββάνης (77΄ Ρένος Παπαδημητρίου), Τουρσουνίδης (61΄ Στύλος), Μπαλντέ.
ΆΡΗΣ (Γρηγόρης Παπαδόπουλος): Ρέγες, Πεΐτσης (87΄ Δουπάτσης), Αντωνιάδης, Κάμτσης, Σιταράς, Νινγκ, Ιντρίζι (87΄ Κοντονικολάου), Παπασαραφιανός (78΄ Μαυρόπουλος), Καραμανλής, Χαρούπας, Χοχλάκλης (78΄ Σουγιολτσής).
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΠΑΟΚ (Πέτρος Τσιαπακίδης): Τσιντσόλης, Τσιότας (77΄ Κυριαζίδης), Ντούνγκα, Τσίτσκας, Αβράμπος, Ελευθεριάδης, Αρετής, Γκιόκα (89΄ Κάνιος), Γραββάνης (77΄ Ρένος Παπαδημητρίου), Τουρσουνίδης (61΄ Στύλος), Μπαλντέ.
ΆΡΗΣ (Γρηγόρης Παπαδόπουλος): Ρέγες, Πεΐτσης (87΄ Δουπάτσης), Αντωνιάδης, Κάμτσης, Σιταράς, Νινγκ, Ιντρίζι (87΄ Κοντονικολάου), Παπασαραφιανός (78΄ Μαυρόπουλος), Καραμανλής, Χαρούπας, Χοχλάκλης (78΄ Σουγιολτσής).
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα