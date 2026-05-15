Παναθηναϊκός - Μύκονος: Χλιαρές αποδοκιμασίες και χειροκροτήματα κατά την είσοδο του Αταμάν, βίντεο
«Μουδιασμένος» ο κόσμος του Παναθηναϊκού μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το Final-4 της Euroleague
O αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από το Final-4 της Euroleague έχει προκαλέσει τριγμούς στην ομάδα αλλά και απογοήτευση στον κόσμο.
O Παναθηναϊκός πάντως επέστρεψε στα παρκέ για να παίξει με την Μύκονο στον 1ο ημιτελικό της Stoiximan Basket League και ο κόσμος ήταν μοιρασμένος όσο αφορά τον Εργκίν Αταμάν.
Κάποιοι από τους φιλάθλους του ΠΑΟ αποδοκίμασαν τον Τούρκο προπονητή και άλλοι τον χειροκρότησαν κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του T -Center.
Το κλίμα για τον Τούρκο προπονητή είναι «βαρύ» και τα σενάρια για απομάκρυνσή του στο τέλος της σεζόν έχουν «φουντώσει».
☘️ Η είσοδος του Εργκίν Αταμάν .#paobc pic.twitter.com/FQG0d8Z1cq— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 15, 2026
