Παναθηναϊκός - Μύκονος: Χλιαρές αποδοκιμασίες και χειροκροτήματα κατά την είσοδο του Αταμάν, βίντεο
O αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από το Final-4 της Euroleague έχει προκαλέσει τριγμούς στην ομάδα αλλά και απογοήτευση στον κόσμο. 

O Παναθηναϊκός πάντως επέστρεψε στα παρκέ για να παίξει με την Μύκονο στον 1ο ημιτελικό της Stoiximan Basket League και ο κόσμος ήταν μοιρασμένος όσο αφορά τον Εργκίν Αταμάν. 

Κάποιοι από τους φιλάθλους του ΠΑΟ αποδοκίμασαν τον Τούρκο προπονητή και άλλοι τον χειροκρότησαν κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του T -Center. 

Το κλίμα για τον Τούρκο προπονητή είναι «βαρύ» και τα σενάρια για απομάκρυνσή του στο τέλος της σεζόν έχουν «φουντώσει». 


