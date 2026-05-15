Στη βραδιά που διοργάνωσε το glo™ HILO ζήσαμε μια πολυαισθητηριακή βραδιά που εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό, υψηλής αισθητικής πάρτι μέχρι αργά.
Μπιμπέροβιτς: «Θέλουμε να σηκώσουμε ξανά το τρόπαιο της Euroleague»
Μπιμπέροβιτς: «Θέλουμε να σηκώσουμε ξανά το τρόπαιο της Euroleague»
Back to back τίτλο ονειρεύεται ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς της Φενέρ
Η Φενέρ κατέκτησε το 2025 τη Euroleague στο Άμπου Ντάμπι και φέτος θα έρθει στην Αθήνα για να κυνηγήσει τον back to back τίτλο.
Η ομάδα της Τουρκίας θα πρέπει να αποκλείσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της Παρασκευής (22/5) και μετά να νικήσει Ρεάλ ή Βαλένθια για να παραμείνει στην κορυφή.
Αυτός είναι ο στόχος της Φενέρ, σύμφωνα και με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς.
Οι δηλώσεις του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς
«Πρώτα απ ‘όλα, γεια σε όλους. Πάμε στο Final Four για τρίτη συνεχόμενη φορά, κάτι που θεωρούμε φανταστικό επίτευγμα. Αν και το συνηθίζουμε, κάθε ιστορία έχει τη δική της μοναδική χροιά. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος και φιλόδοξος που θα πάω στην Αθήνα. Όσο χαρούμενοι κι αν είμαστε, η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχουμε κάτι ακόμα να κάνουμε. Θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια και να σηκώσουμε ξανά το τρόπαιο.
Ποιος είπε ότι μπορώ να μείνω ήρεμος (γέλια); Φυσικά, είναι χαρά μου να φαίνομαι ήρεμος. Ήρθα εδώ στα 17 μου, ακόμα παιδί. Δεν μπορούσα καν να φανταστώ τη ζωή που μου χάρισε η Φενέρμπαχτσε. Είμαι ευγνώμων για αυτή τη ζωή που ζω. Έχω αγκαλιάσει τη Φενέρμπαχτσε με όλο μου το είναι και κάνω ό,τι μπορώ. Θα βάλω τον χαρακτήρα μου, την τιμή μου, τα πάντα σε κίνδυνο για να κερδίσουμε όλα τα τρόπαια που μπορούμε να κερδίσουμε. Αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε να είμαστε επιτυχημένοι».
Η ομάδα της Τουρκίας θα πρέπει να αποκλείσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της Παρασκευής (22/5) και μετά να νικήσει Ρεάλ ή Βαλένθια για να παραμείνει στην κορυφή.
Αυτός είναι ο στόχος της Φενέρ, σύμφωνα και με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς.
Οι δηλώσεις του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς
«Πρώτα απ ‘όλα, γεια σε όλους. Πάμε στο Final Four για τρίτη συνεχόμενη φορά, κάτι που θεωρούμε φανταστικό επίτευγμα. Αν και το συνηθίζουμε, κάθε ιστορία έχει τη δική της μοναδική χροιά. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος και φιλόδοξος που θα πάω στην Αθήνα. Όσο χαρούμενοι κι αν είμαστε, η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχουμε κάτι ακόμα να κάνουμε. Θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια και να σηκώσουμε ξανά το τρόπαιο.
Ποιος είπε ότι μπορώ να μείνω ήρεμος (γέλια); Φυσικά, είναι χαρά μου να φαίνομαι ήρεμος. Ήρθα εδώ στα 17 μου, ακόμα παιδί. Δεν μπορούσα καν να φανταστώ τη ζωή που μου χάρισε η Φενέρμπαχτσε. Είμαι ευγνώμων για αυτή τη ζωή που ζω. Έχω αγκαλιάσει τη Φενέρμπαχτσε με όλο μου το είναι και κάνω ό,τι μπορώ. Θα βάλω τον χαρακτήρα μου, την τιμή μου, τα πάντα σε κίνδυνο για να κερδίσουμε όλα τα τρόπαια που μπορούμε να κερδίσουμε. Αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε να είμαστε επιτυχημένοι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα