Επισκέφθηκε το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό ο Ρότσα: «Ζηλεύω που δεν παίζω ακόμα μπάλα»
Ο θρύλος του Παναθηναϊκού, Χουάν Ραμόν Ρότσα, βρέθηκε στο χώρο που χτίζεται το γήπεδο του Βοτανικού και εξέφρασε τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό του

Ο Παναθηναϊκός προσκάλεσε μια από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του συλλόγου στο χώρο που χτίζει το νέο του «παλάτι».

Ο λόγος για τον Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο οποίος βρέθηκε στον Βοτανικό και εξέφρασε τη συγκίνηση του για το επιβλητικό γήπεδο που χτίζεται.

Το μήνυμα του Χουάν Ραμόν Ρότσα

«Χθες προσκλήθηκα από τον Παναθηναϊκό να επισκεφθώ τα έργα του νέου του γηπέδου. Ένα απίστευτο έργο. Η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη.

Επιβλητικό. Με κατέκλυσε ζήλια, που δεν είμαι ακόμη παίκτης αυτού του μεγάλου συλλόγου και δεν μπορώ να αγωνιστώ στα εγκαίνιά του.

Φυσικά, τώρα πρέπει να δουλέψουμε για να φτιάξουμε μια πολύ ανταγωνιστική και πρωταθληματική ομάδα, αντάξια του ονόματος και της ιστορίας της.

Βλέποντας έναν αγώνα, μπορείς να δεις τον Παρθενώνα που βρίσκεται δίπλα. Πάμεεεεε!!!!».

