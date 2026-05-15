Euroleague: Άνοιξε η πλατφόρμα μεταπώλησης εισιτηρίων για το Final-4 της Αθήνας

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο https://euroleaguef4tickets.comΗ Euroleague Basketball θα ήθελε επίσης να υπενθυμίσει σε όλους τους κατόχους εισιτηρίων ότι η είσοδος στο Telekom Arena θα χορηγηθεί μόνο με την παρουσίαση:•Έγκυρου ονομαστικού εισιτηρίου· και•Επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης που ταιριάζει με τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν κατά την εγγραφή.Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι φίλαθλοι που παρουσιάζουν εισιτήριο που δεν αντιστοιχεί στο παρευρισκόμενο άτομο θα τους αρνηθεί την είσοδο στην αρένα.Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν θα επιτραπούν αλλαγές στην ταυτότητα του τακτικού κατόχου εισιτηρίου μετά τις 17 Μαΐου στις 23:59 CEST ούτε θα επιτραπούν τροποποιήσεις ταυτότητας VIP μετά τις 19 Μαΐου στις 23:59 CEST».