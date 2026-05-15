Συμβολική κίνηση από τους διοργανωτές του Diamond League: Έκαναν τον Καραλή αρχαιοελληνικό άγαλμα, δείτε φωτογραφία
Οι διοργανωτές μετέτρεψαν μια πραγματική φωτογραφία του Μανόλο με AI σε αρχαιοελληνικό άγαλμα
Το Σάββατο ξεκινά η διοργάνωση Diamond League, με τον αγώνα στη Σανγκάη στον οποίο θα είναι παρών και ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Εμμανουήλ Καραλής.
Ο Μανόλο θα ανταγωνιστεί τον για άλλη μια φορά τον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις και άλλα μεγάλα ονόματα του αγωνίσματος, στην πρώτη του εμφάνιση στον ανοιχτό στίβο το 2026.
Οι διοργανωτές της σειράς των Diamond League προβάλλουν με ιδιαίτερο συμβολισμό τη συμμετοχή του Καραλή και σε σχετικό ποστάρισμα πήραν μία φωτογραφία του και με AI τον μεταμόρφωσαν σε αρχαιοελληνικό άγαλμα.
Η αποτύπωση του είναι όντως εντυπωσιακή με τον Μανόλο να κλέβει και έτσι την παράσταση, ως αθλητής στην Αρχαία Ελλάδα.
