Νορβηγία: Απίστευτη ενέργεια από τερματοφύλακα στη διαδικασία των πέναλτι - Δείτε βίντεο
Η Μπράτβαγκ και η Μος βρέθηκαν αντιμέτωπες στο μπαράζ για μια θέση στη Β' κατηγορία της Νορβηγίας με τον τερματοφύλακα της πρώτης Κίεραν Μπάσκετ να γίνεται viral με τα όσα έκανε για να αποπροσανατολίσει τον αντίπαλο του στη διαδικασία των πέναλτι
Η δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας προφανώς δεν έχει και πολλούς φανατικούς θαυμαστές, αλλά τα όσα συνέβησαν στον τελικό παραμονής στην κατηγορία μεταξύ της Μπράτβαγκ και της Μος ξέφυγαν από τα στενά όρια της χώρας.
Η Μος, που βρέθηκε στα μπαράζ ως η 14η της Β' κατηγορίας, αντιμετώπισε σε διπλούς αγώνες τη Μπράτβαγκ που νίκησε στα play off ανόδου της Γ' Εθνικής. Η Μος νίκησε με 2-1 στην έδρα της, η Μπράτβαγκ απάντησε νικώντας με το ίδιο σκορ στο δικό της γήπεδο και η τελευταία θέση στην κατηγορία κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.
Εκεί οι γηπεδούχοι αστόχησαν στις δύο πρώτες εκτελέσεις, οι φιλοξενούμενοι μόνο στην πρώτη και προηγήθηκαν με 2-3 φτάνοντας στην τελευταία εκτέλεση.
Ο Αρτάν Μεμέντοφ ανέλαβε να εκτελέσει το καθοριστικό πέναλτι για τους φιλοξενούμενους γνωρίζοντας πως αν ευστοχούσε κρατούσε τη Μος στην κατηγορία, αλλά την ώρα που ετοιμαζόταν να πάρει φόρα έγινε κάτι πραγματικά απίστευτο!
Ο τερματοφύλακας της Μπράτβαγκ, Κίεραν Μπάσκετ, έφυγε από την εστία του και προς έκπληξη όλων κλώτσησε με δύναμη τη μπάλα προς τη σέντρα.
Ο Μεμέντοφ αφού συνήλθε από το σοκ τον χειροκρότηση ειρωνικά, ο διαιτητής όταν ξεπέρασε την αρχική έκπληξη του έδειξε κίτρινη κάρτα, αλλά το χειρότερο για τον Μπάσκετ είναι ότι δεν μπόρεσε να πειράξει το μυαλό του αντιπάλου του. Ο Μεμέντοφ μετά από λίγο ευστόχησε και η Μος πανηγύρισε την παραμονή της στη Β' Εθνική.
NEXT LEVEL MIND GAMES 😂— Men in Blazers (@MenInBlazers) November 30, 2025
A penalty shootout in the Norwegian playoff final took a WILD turn when Brattvåg’s goalkeeper took matters into his own hands. However, the Moss player would go on to score the winner.
As if Emi Martinez needed any more ideas…pic.twitter.com/EXrhG5ZYeL
