Νορβηγία: Απίστευτη ενέργεια από τερματοφύλακα στη διαδικασία των πέναλτι - Δείτε βίντεο

Η Μπράτβαγκ και η Μος βρέθηκαν αντιμέτωπες στο μπαράζ για μια θέση στη Β' κατηγορία της Νορβηγίας με τον τερματοφύλακα της πρώτης Κίεραν Μπάσκετ να γίνεται viral με τα όσα έκανε για να αποπροσανατολίσει τον αντίπαλο του στη διαδικασία των πέναλτι