Σάλος στη Βραζιλία με την ομοφοβική δήλωση του προπονητή της Ιντερνασιονάλ - «Δεν θέλω η ομάδα να φοράει ροζ, μοιάζουν με αδερφές»

Ο βετεράνος προπονητής, ο οποίος το 2006 οδήγησε την Ίντερνασιονάλ στην πρώτη της κατάκτηση του Copa Libertadores, αντικατέστησε τον Αργεντινό Ραμόν Ντίαζ, ο οποίος επίσης είχε πρόσφατα αμφισβητηθεί για σεξιστικά σχόλια. Τώρα ο Μπράγκα έχει τη διπλή ευθύνη να ηρεμήσει τα πνεύματα και να αποτρέψει την ομάδα από τον υποβιβασμό.Με δύο αγώνες να απομένουν στο Brasileirao, η Ίντερ βρίσκεται στην 17η θέση, ισόβαθμη με τη Σάντος, αλλά με χειρότερη διαφορά τερμάτων. Το τέλος του πρωταθλήματος δεν θα είναι εύκολο: πρώτα αντιμετωπίζει τη Σάο Πάολο ως φιλοξενούμενη και στη συνέχεια φιλοξενεί τη Ρεντ Μπουλ Μπραγκαντίνο με την υποχρέωση να προσθέσει βαθμούς για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία.