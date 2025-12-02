Σάλος στη Βραζιλία με την ομοφοβική δήλωση του προπονητή της Ιντερνασιονάλ - «Δεν θέλω η ομάδα να φοράει ροζ, μοιάζουν με αδερφές»
SPORTS
Βραζιλία Ιντερνασιονάλ Ομοφοβία Προπονητής

Σάλος στη Βραζιλία με την ομοφοβική δήλωση του προπονητή της Ιντερνασιονάλ - «Δεν θέλω η ομάδα να φοράει ροζ, μοιάζουν με αδερφές»

«Τα χρώματα δεν καθορίζουν τα φύλα, αυτό που καθορίζει είναι ο χαρακτήρας» δήλωσε μετά το περιστατικό ο 73χρονος επιχειρώντας να τα μαζέψει

Σάλος στη Βραζιλία με την ομοφοβική δήλωση του προπονητή της Ιντερνασιονάλ - «Δεν θέλω η ομάδα να φοράει ροζ, μοιάζουν με αδερφές»
17 ΣΧΟΛΙΑ
Πόσο λάθος μπορεί να πάει μια παρουσίαση προπονητή; Η Ιντερνασιονάλ του Πόρτο Αλέγκρε επέλεξε ως νέο της προπονητή τον Άμπελ Μπράγκα, έναν από τους πιο έμπειρους προπονητές στην ιστορία του πρωταθλήματος της Βραζιλίας με τον 73χρονο να παρουσιάζεται από την ομάδα τα ηνία της οποίας ανέλαβε. Ο ίδιος, αλλά και ο σύλλογος του Πόρτο Αλέγκρε όμως βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής λόγω της ομοφοβικής του δήλωσης προσπαθώντας να... αστειευτεί με τις φανέλες της νέας του ομάδας. 

Ο έμπειρος προπονητής μοιραζόταν ιστορίες για τη σχέση του με τον Αντρές Ντ' Αλεσάντρο, τον τρέχοντα αθλητικό διευθυντή της Ιντερνασιονάλ. Σε κάποιο σημείο, ο Μπράγκα διηγήθηκε γελώντας: «Του είπα: «Δεν θέλω να βλέπω την ομάδα μου να αγωνίζεται με ροζ φανέλες, μοιάζει με ομάδα από αδερφές». Ο όρος που χρησιμοποίησε ο 73χρονος ήταν «viado» που σημαίνει κυριολεκτικά «ελάφι» στα πορτογαλικά, αν και στη Βραζιλία χρησιμοποιείται με έντονη ομοφοβική χροιά.


Στο πλαίσιο αυτό, ο Μπράγκα αναφερόταν σε μια ροζ φανέλα που φορούσε η Ίντερνασιονάλ το 2021, κατά τη διάρκεια μιας άλλης θητείας του στον σύλλογο. Ωστόσο, πολλοί ερμήνευσαν τα λόγια του ως άμεση πρόκληση προς τη Γκρέμιο, την κλασική αντίπαλο της Ίντερ, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει ροζ φανέλες τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο της εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.


Εντονες αντιδράσεις και απολογία

Η Γκρέμιο ήταν από τους πρώτους που αντέδρασε. Μέσω μιας τοποθέτησης που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα, ο σύλλογος ενίσχυσε τη θέση του και έστειλε ένα σαφές μήνυμα στον Μπράγκα: «Είμαστε περήφανοι για όλους τους οπαδούς μας, είτε είναι μπλε, λευκοί, μαύροι, ροζ ή οποιουδήποτε άλλου χρώματος. Η Γκρέμιο είναι ένας τόπος όπου ο καθένας μπορεί να είναι όποιος θέλει, ένας τόπος όπου το πιο σημαντικό είναι η φωνή της ενθάρρυνσης. Η Γκρέμιο είναι ο σύλλογος όλων και είμαστε ενάντια σε κάθε είδους διάκριση».


Κλείσιμο
Στα κοινωνικά δίκτυα, οι οπαδοί συμμετείχαν επίσης στη συζήτηση, καταδικάζοντας ως επί το πλείστον το σχόλιο και απαιτώντας άμεση συγγνώμη από τον προπονητή.

Αντιμέτωπος με το μέγεθος της κριτικής, ο Μπράγκα δημοσίευσε μια συγγνώμη στο Instagram. Σε ένα σύντομο μήνυμα που απευθύνθηκε στους οπαδούς, είπε: «Πρώτα απ' όλα αναγνωρίζω ότι δεν έκανα μια καλή δήλωση για το ροζ χρώμα στην συνέντευξή μου. Πριν αυτό εξαπλωθεί, ζητώ συγγνώμη. Τα χρώματα δεν καθορίζουν τα φύλα, αυτό που καθορίζει είναι ο χαρακτήρας. Η Ίντερνασιονάλ χρειάζεται ειρήνη και πολλή δουλειά».


Ο βετεράνος προπονητής, ο οποίος το 2006 οδήγησε την Ίντερνασιονάλ στην πρώτη της κατάκτηση του Copa Libertadores, αντικατέστησε τον Αργεντινό Ραμόν Ντίαζ, ο οποίος επίσης είχε πρόσφατα αμφισβητηθεί για σεξιστικά σχόλια. Τώρα ο Μπράγκα έχει τη διπλή ευθύνη να ηρεμήσει τα πνεύματα και να αποτρέψει την ομάδα από τον υποβιβασμό.

Με δύο αγώνες να απομένουν στο Brasileirao, η Ίντερ βρίσκεται στην 17η θέση, ισόβαθμη με τη Σάντος, αλλά με χειρότερη διαφορά τερμάτων. Το τέλος του πρωταθλήματος δεν θα είναι εύκολο: πρώτα αντιμετωπίζει τη Σάο Πάολο ως φιλοξενούμενη και στη συνέχεια φιλοξενεί τη Ρεντ Μπουλ Μπραγκαντίνο με την υποχρέωση να προσθέσει βαθμούς για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία.

Ειδήσεις σήμερα:

Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα

Crash test της «Ιθάκης» του Τσίπρα με όσα είπαν και έγραψαν η Μέρκελ, ο Σόιμπλε και ο Βαρουφάκης

Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci
17 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης