Σάλος στη Βραζιλία με την ομοφοβική δήλωση του προπονητή της Ιντερνασιονάλ - «Δεν θέλω η ομάδα να φοράει ροζ, μοιάζουν με αδερφές»
«Τα χρώματα δεν καθορίζουν τα φύλα, αυτό που καθορίζει είναι ο χαρακτήρας» δήλωσε μετά το περιστατικό ο 73χρονος επιχειρώντας να τα μαζέψει
Ο έμπειρος προπονητής μοιραζόταν ιστορίες για τη σχέση του με τον Αντρές Ντ' Αλεσάντρο, τον τρέχοντα αθλητικό διευθυντή της Ιντερνασιονάλ. Σε κάποιο σημείο, ο Μπράγκα διηγήθηκε γελώντας: «Του είπα: «Δεν θέλω να βλέπω την ομάδα μου να αγωνίζεται με ροζ φανέλες, μοιάζει με ομάδα από αδερφές». Ο όρος που χρησιμοποίησε ο 73χρονος ήταν «viado» που σημαίνει κυριολεκτικά «ελάφι» στα πορτογαλικά, αν και στη Βραζιλία χρησιμοποιείται με έντονη ομοφοβική χροιά.
Abel Braga (73 años) asumió como DT de Inter de Porto Alegre, en reemplazo de Ramón Díaz, y declaró:— En Una Baldosa (@enunabaldosa) November 30, 2025
“No quiero ver a mi equipo entrenando con la camiseta rosa. Parecemos un equipo de putos”.
pic.twitter.com/rNRujOL8gy
Στο πλαίσιο αυτό, ο Μπράγκα αναφερόταν σε μια ροζ φανέλα που φορούσε η Ίντερνασιονάλ το 2021, κατά τη διάρκεια μιας άλλης θητείας του στον σύλλογο. Ωστόσο, πολλοί ερμήνευσαν τα λόγια του ως άμεση πρόκληση προς τη Γκρέμιο, την κλασική αντίπαλο της Ίντερ, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει ροζ φανέλες τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο της εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.
Η Γκρέμιο ήταν από τους πρώτους που αντέδρασε. Μέσω μιας τοποθέτησης που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα, ο σύλλογος ενίσχυσε τη θέση του και έστειλε ένα σαφές μήνυμα στον Μπράγκα: «Είμαστε περήφανοι για όλους τους οπαδούς μας, είτε είναι μπλε, λευκοί, μαύροι, ροζ ή οποιουδήποτε άλλου χρώματος. Η Γκρέμιο είναι ένας τόπος όπου ο καθένας μπορεί να είναι όποιος θέλει, ένας τόπος όπου το πιο σημαντικό είναι η φωνή της ενθάρρυνσης. Η Γκρέμιο είναι ο σύλλογος όλων και είμαστε ενάντια σε κάθε είδους διάκριση».
Εντονες αντιδράσεις και απολογία
ORGULHO! 🏳️🌈💙🖤🤍 Temos orgulho de todos os nossos torcedores, sejam eles azuis, brancos, pretos, rosas ou de qualquer outra cor. O Grêmio é lugar de paixão, onde todos podem ser quem quiserem ser, lugar em que o mais importante é a voz do alento. O Grêmio é o #ClubeDeTodos e… pic.twitter.com/hN7VpXTymd— Grêmio FBPA (@Gremio) December 1, 2025
Στα κοινωνικά δίκτυα, οι οπαδοί συμμετείχαν επίσης στη συζήτηση, καταδικάζοντας ως επί το πλείστον το σχόλιο και απαιτώντας άμεση συγγνώμη από τον προπονητή.
Αντιμέτωπος με το μέγεθος της κριτικής, ο Μπράγκα δημοσίευσε μια συγγνώμη στο Instagram. Σε ένα σύντομο μήνυμα που απευθύνθηκε στους οπαδούς, είπε: «Πρώτα απ' όλα αναγνωρίζω ότι δεν έκανα μια καλή δήλωση για το ροζ χρώμα στην συνέντευξή μου. Πριν αυτό εξαπλωθεί, ζητώ συγγνώμη. Τα χρώματα δεν καθορίζουν τα φύλα, αυτό που καθορίζει είναι ο χαρακτήρας. Η Ίντερνασιονάλ χρειάζεται ειρήνη και πολλή δουλειά».
Manhã de trabalhos táticos no CT. Equipe ajusta todos os detalhes para o duelo de quarta 🎯💪🏽 pic.twitter.com/rnLdGUY1NN— Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 1, 2025
Με δύο αγώνες να απομένουν στο Brasileirao, η Ίντερ βρίσκεται στην 17η θέση, ισόβαθμη με τη Σάντος, αλλά με χειρότερη διαφορά τερμάτων. Το τέλος του πρωταθλήματος δεν θα είναι εύκολο: πρώτα αντιμετωπίζει τη Σάο Πάολο ως φιλοξενούμενη και στη συνέχεια φιλοξενεί τη Ρεντ Μπουλ Μπραγκαντίνο με την υποχρέωση να προσθέσει βαθμούς για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία.
