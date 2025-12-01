Τέλος από την Άουγκσμπουργκ ο Σάντρο Βάγκνερ

Η βαριά ήττα από τη Χοφενχάιμ και τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα έφεραν κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας, με τον Μάνουελ Μπάουμ να αναλαμβάνει υπηρεσιακός μέχρι τη χειμερινή διακοπή