Αφαίρεση έξι βαθμών για την Σέφιλντ Γουένσντεϊ για οικονομικές οφειλές
Αφαίρεση έξι βαθμών για την Σέφιλντ Γουένσντεϊ για οικονομικές οφειλές
Η ιστορική ομάδα της Championship τιμωρήθηκε για παραβίαση των κανόνων της αγγλικής λίγκας σχετικά με τις υποχρεώσεις πληρωμής
Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ, ένας από τους παλαιότερους συλλόγους της Αγγλίας, τιμωρήθηκε με αφαίρεση έξι βαθμών για παραβίαση των κανόνων της αγγλικής λίγκας σχετικά με τις υποχρεώσεις πληρωμής.
Η ομάδα της Championship τιμωρήθηκε με αφαίρεση 12 βαθμών τον Οκτώβριο, μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης εν μέσω αυξανόμενων οικονομικών προβλημάτων. Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ έχει πλέον μείον 10 βαθμούς και βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, 23 λιγότερους από την -23η- προτελευταία Νόριτς Σίτι.
«Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ τιμωρείται με αφαίρεση έξι βαθμών με άμεση ισχύ για πολλαπλές παραβιάσεις των κανονισμών της EFL σχετικά με τις υποχρεώσεις πληρωμής», ανέφερε η EFL σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι δεν θα ζητήσει περαιτέρω αφαιρέσεις βαθμών.
Ο πρώην ιδιοκτήτης της ομάδας, Ντέιφον Τσανσίρι, έχει επίσης τιμωρηθεί με απαγόρευση να είναι ιδιοκτήτης ή διευθυντής οποιασδήποτε ομάδας της EFL για τα επόμενα τρία χρόνια.
Η EFL είχε απαγγείλει κατηγορίες στην Σέφιλντ Γουένσντειϊ τον Ιούνιο για πολλαπλές παραβιάσεις των κανονισμών, αφού δεν κατέβαλε τους μισθούς των παικτών εγκαίρως.
Η ομάδα, που ιδρύθηκε πριν 158 χρόνια, είναι προς πώληση.
