Νίκολιτς: Αξίζαμε τη νίκη και ολοκληρώσαμε μια σπουδαία εβδομάδα - Δείτε βίντεο

H AEK λίγες ημέρες μετά από το διπλό στη Φλωρεντία επί της Φιορεντίνα κέρδισε και τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αυτή ήταν η πρώτη της νίκη μετά από 9 ατυχή αποτελέσματα σε ντέρμπι και φυσικά έκανε χαρούμενο τον Μάρκο Νίκολιτς.



Ο τεχνικός της ΑΕΚ δήλωσε στην Cosmote TV:

«Ήταν φοβερή εβδομάδα για εμάς. Μετά από τη νίκη με Άρη, είχαμε νίκη με την Φιορεντίνα και τώρα με τον Παναθηναϊκό. Πολύ καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στους παίκτες για την εμφάνιση. Αξίζαμε τη νίκη παρά τις δυσκολίες και την κούραση από το ταξίδι. Στο τέλος ίσως και Θεού θέλοντος ήρθε το γκολ της νίκης. Ήμασταν καλύτεροι στο γήπεδο. Το αξίζαμε σίγουρα. Είχαμε και μια μικρή ατυχία με τον Μάνταλο που έφυγε τραυματίας.

Σε όλα τα παιχνίδια τα παιδιά απέδωσαν καλά και αυτό είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Είμαστε ακόμη σε διαδικασία βελτίωσης.ε. Έχουμε έξι αγώνες μέχρι τα Χριστούγεννα, και πρέπει να κάνουμε διαχείριση γιατί θα είναι κρίμα να χαλάσουμε όλη την δουλειά που έχουμε κάνει έως τώρα».