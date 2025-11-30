La Liga: Καθάρισε με Σόρλοτ η Ατλέτικο, 2-0 την Οβιέδο - Δείτε τα γκολ
Χάρη στην ντοπιέτα του Νορβηγού επιθετικού οι ροχιμπλανκος έφτασαν στην έβδομη διαδοχική νίκη τους σε όλες τις διοργανώσεις και παράλληλα ανέβηκαν στην 3η θέση της LaLiga
Με την ψυχολογία στα ύψη μετά την τεράστια νίκη επί της Ίντερ στο Champions League και παίζοντας όσο ακριβώς χρειαζόταν απέναντι στην ουραγό της LaLiga, Οβιέδο, η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε με 2-0 στο «Μετροπολιτάνο» και προσωρινά ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας.
Ο πέμπτος χρονικά αγώνας της 14ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος είχε επί της ουσίας τελειώσει πριν τη συμπλήρωση του ημιώρου, καθώς στο 16' και 25' ο 29χρονος Νορβηγός διεθνής σέντερ φορ, Αλεξάντερ Σόρλοτ, σκόραρε δύο φορές κι από κει και πέρα τα πράγματα πήραν... τον δρόμο τους.
Νωρίτερα, η Αθλέτικ Μπιλμπάο δε συνάντησε κανένα απολύτως πρόβλημα απέναντι στην εκ των ουραγών της βαθμολογίας, Λεβάντε. Οι «Βάσκοι» με δύο γκολ στο πρώτο 45λεπτο επικράτησαν με 2-0 στο «Θιουτάτ ντε Βαλένθια» μπήκαν ξανά σε... τροχιά Ευρώπης.
Η Μπαρτσελόνα, φανερά επηρεασμένη από τη «βαριά» ήττα στο Champions League από την Τσέλσι, αγχώθηκε απέναντι στην Αλαβές, αλλά τελικά με τον Ντάνι Όλμο να σκοράρει δύο φορές επικράτησε με ανατροπή, 3-1 και προσωρινά απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής της LaLiga.
Κλείσιμο
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη La Liga έχουν ως εξής: