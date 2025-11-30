La Liga: Καθάρισε με Σόρλοτ η Ατλέτικο, 2-0 την Οβιέδο - Δείτε τα γκολ
Ατλέτικο Μαδρίτης Οβιέδο La Liga

La Liga: Καθάρισε με Σόρλοτ η Ατλέτικο, 2-0 την Οβιέδο - Δείτε τα γκολ

Χάρη στην ντοπιέτα του Νορβηγού επιθετικού οι ροχιμπλανκος έφτασαν στην έβδομη διαδοχική νίκη τους σε όλες τις διοργανώσεις και παράλληλα ανέβηκαν στην 3η θέση της LaLiga

La Liga: Καθάρισε με Σόρλοτ η Ατλέτικο, 2-0 την Οβιέδο - Δείτε τα γκολ
Με την ψυχολογία στα ύψη μετά την τεράστια νίκη επί της Ίντερ στο Champions League και παίζοντας όσο ακριβώς χρειαζόταν απέναντι στην ουραγό της LaLiga, Οβιέδο, η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε με 2-0 στο «Μετροπολιτάνο» και προσωρινά ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Ο πέμπτος χρονικά αγώνας της 14ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος είχε επί της ουσίας τελειώσει πριν τη συμπλήρωση του ημιώρου, καθώς στο 16' και 25' ο 29χρονος Νορβηγός διεθνής σέντερ φορ, Αλεξάντερ Σόρλοτ, σκόραρε δύο φορές κι από κει και πέρα τα πράγματα πήραν... τον δρόμο τους.

ATLÉTICO DE MADRID 2 - 0 REAL OVIEDO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Νωρίτερα, η Αθλέτικ Μπιλμπάο δε συνάντησε κανένα απολύτως πρόβλημα απέναντι στην εκ των ουραγών της βαθμολογίας, Λεβάντε. Οι «Βάσκοι» με δύο γκολ στο πρώτο 45λεπτο επικράτησαν με 2-0 στο «Θιουτάτ ντε Βαλένθια» μπήκαν ξανά σε... τροχιά Ευρώπης.

LEVANTE UD 0 - 2 ATHLETIC CLUB | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Η Μπαρτσελόνα, φανερά επηρεασμένη από τη «βαριά» ήττα στο Champions League από την Τσέλσι, αγχώθηκε απέναντι στην Αλαβές, αλλά τελικά με τον Ντάνι Όλμο να σκοράρει δύο φορές επικράτησε με ανατροπή, 3-1 και προσωρινά απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής της LaLiga.

FC BARCELONA 3 - 1 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη La Liga έχουν ως εξής:

Χετάφε-Έλτσε 1-0 (56' Αραμπαρί)
Μαγιόρκα-Οσασούνα 2-2 (62' πέν,66' Μουρίκι - 82' Ραούλ Γκαρσία, 90'+2 Μπογιόμο)
Μπαρτσελόνα-Αλαβές 3-1 (8' Γιαμάλ, 26',90'+4 Όλμο - 1' Ιμπάνιεθ)
Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-2 (3' Ναβάρο, 44' Νίκο Γουίλιαμς)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο 2-0 (16',25' Σόρλοτ)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ 30/11
Σεβίλλη-Μπέτις 30/11
Θέλτα-Εσπανιόλ 30/11
Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 30/11
Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια 01/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 34 -14αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 32
Βιγιαρεάλ 29
Ατλέτικο Μαδρίτης 28
Μπέτις 21
Εσπανιόλ 21
Χετάφε 20 -14αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 20 -14αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16
Έλτσε 16 -14αγ.
Σεβίλλη 16
Θέλτα 16
Ράγιο Βαγεκάνο 16
Αλαβές 15 -14αγ.
Μαγιόρκα 13 -14αγ.
Βαλένθια 13
Οσασούνα 12 -14αγ.
Τζιρόνα 11
Λεβάντε 9 -14αγ.
Οβιέδο 9



