Ο Πέπε της Βιγιαρεάλ ετοιμάζεται να παντρευτεί την πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών, Τιάνα Τραμπ
Ο Νικολά Πεπέ φέρεται να ετοιμάζει πρόταση στην ηθοποιό ερωτικών ταινιών και δημιουργό περιεχομένου OnlyFans, Τιάνα Τραμπ

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται ο Νικολά Πεπέ, καθώς δημοσιεύματα από την Τουρκία αναφέρουν ότι ο επιθετικός της Βιγιαρεάλ και πρώην της Άρσεναλ σκέφτεται σοβαρά να προχωρήσει σε γάμο με την Τιάνα Τραμπ, γνωστή ηθοποιό ερωτικών ταινιών και δημιουργό περιεχομένου στο OnlyFans. Σύμφωνα με το «Kuzey Ekspres», ο άλλοτε παίκτης της Τραμπζονσπόρ φαίνεται έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση που διατηρεί εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο.

Το ζευγάρι, και οι δύο 30 ετών, μετρά μια σταθερή σχέση που ξεκίνησε από ένα «κεραυνοβόλο» ειδύλλιο και σταδιακά εξελίχθηκε σε κάτι πιο σοβαρό. Η είδηση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Τουρκία, όπου ο Πεπέ αγωνίστηκε μέχρι πέρσι, με πολλούς φιλάθλους να εκφράζουν έκπληξη για την πιθανότητα του επικείμενου γάμου.

Η Τιάνα Τραμπ –κατά κόσμον Κιάνα Νικόλ Τζόουνς– είναι ιδιαίτερα γνωστή στο χώρο της βιομηχανίας πορνό, στην οποία δραστηριοποιείται εδώ και περίπου 11 χρόνια, ενώ σήμερα επικεντρώνεται στη δημιουργία περιεχομένου στο OnlyFans. Στο Instagram έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,3 εκατομμύρια ακόλουθους. Σύμφωνα με φήμες που κυκλοφόρησαν σε τουρκικά μέσα, ο Πεπέ φέρεται να θεωρεί πως η σύντροφός του ίσως σύντομα αποσυρθεί από τον χώρο για να αφοσιωθεί στο σπίτι και στη σχέση τους, κάτι που ενισχύει τα σενάρια περί γάμου.

Για τον Ιβοριανό εξτρέμ, εφόσον επιβεβαιωθεί η πληροφορία, θα πρόκειται για δεύτερο γάμο. Ο πρώτος ήταν με τη Γαλλίδα influencer Fanny B, με την οποία παντρεύτηκε το 2017 και απέκτησε δύο παιδιά. Ο γάμος τους ολοκληρώθηκε το 2024, χρονιά κατά την οποία ξεκίνησε και η νέα του σχέση με την Τραμπ.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή αφήνουν να εννοηθεί ότι η σχέση αυτή έχει ιδιαίτερο βάθος, με χαρακτηριστικές δηλώσεις που μεταφέρει ο τουρκικός Τύπος: «Είναι ο έρωτας της ζωής του». Αν και καμία πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα το ενδεχόμενο γάμου, όλα δείχνουν ότι ο Πεπέ είναι πιο κοντά από ποτέ σε μια νέα αρχή στην προσωπική του ζωή.

