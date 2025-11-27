Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Ο Κάρλος Αλκαράθ δείχνει τις ικανότητές του στο ψάρεμα κατά την διάρκεια των διακοπών του στις Μαλδίβες - Βίντεο
Ο Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ, απολαμβάνει την περίοδο εκτός αγωνιστικής δράσης στις Μαλδίβες, όπου επιδόθηκε στο ψάρεμα
Ο Κάρλος Αλκαράθ φαίνεται να αξιοποιεί στο έπακρο τη σύντομη εκτός σεζόν περίοδο του τένις. Ο Ισπανός, Νο. 1 στον κόσμο, ταξίδεψε στις Μαλδίβες, μαζί με τους φίλους του, όπου δοκίμασε τις ικανότητές του στο ψάρεμα.
Ο 22χρονος κατάφερε να κάνει μια αρκετά μεγάλη ψαριά και, όπως ήταν αναμενόμενο, φαινόταν ενθουσιασμένος με το επίτευγμά του.
Την Τετάρτη, ο καλλιτέχνης MRDRIP, φίλος του Αλκαράθ, δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες στα Instagram Stories του. Το πρώτο βίντεο έδειχνε το πίσω μέρος ενός μηχανοκίνητου σκάφους με καλάμια ψαρέματος, ενώ στο δεύτερο, ο Αλκαράθ φαινόταν να απολαμβάνει το ψάρεμα, χαμογελώντας πλατιά.
Η φωτογραφία που ακολούθησε έδειχνε τον Ισπανό και τους φίλους του να ποζάρουν χαρούμενοι με την αρκετά μεγάλου μεγέθους ψαριά τους στα νερά του Ινδικού Ωκεανού.
Αν και η αγωνιστική σεζόν 2025 ολοκληρώθηκε για τον Αλκαράθ ως φιναλίστ στα ATP Finals, ο έξι φορές πρωταθλητής Grand Slam ετοιμάζεται να συμμετάσχει σε δύο αγώνες επίδειξης στις ΗΠΑ στις αρχές Δεκεμβρίου. Στις 7/12 θα αντιμετωπίσει τον Φράνσις Τιάφο στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ ενώ την επομένη θα αναμετρηθεί με τον Βραζιλιάνο έφηβο-θαύμα του τένις, Ζοάο Φονσέκα, στο Μαϊάμι.
Carlos Alcaraz pescador 🐟— Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) November 26, 2025
📽️ mrdrip IG pic.twitter.com/Fc68RUkpyQ
