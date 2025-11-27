Τένις: Στον αέρα το τουρνουά της Αθήνας, δεν υπάρχει στο καλεντάρι της ATP για το 2026
SPORTS
Τένις ATP 250 Νόβακ Τζόκοβιτς

Τένις: Στον αέρα το τουρνουά της Αθήνας, δεν υπάρχει στο καλεντάρι της ATP για το 2026

Στο καλεντάρι υπάρχει ένα κενό στο διάστημα 8-14/11 για τουρνουά ATP 250 και μένει να δούμε εάν θα το καλύψει το ελληνικό

Τένις: Στον αέρα το τουρνουά της Αθήνας, δεν υπάρχει στο καλεντάρι της ATP για το 2026
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ανακοινώθηκε από την ATP το επίσημο πρόγραμμα για τα τουρνουά του τένις ανδρών για το 2026. 

Από το νέο καλεντάρι απουσιάζει το τουρνουά της Αθήνας. Η χώρα μας επέστρεψε στον παγκόσμιο χάρτη του τένις φιλοξενώντας τουρνουά μετά από 31 χρόνια  το οποίο κέρδισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς. 

Τένις: Στον αέρα το τουρνουά της Αθήνας, δεν υπάρχει στο καλεντάρι της ATP για το 2026


Το τουρνουά αυτό ήταν του Βελιγραδίου και η οικογένεια του Νόλε το μετέφερε φέτος στην πρωτεύουσα της Ελλάδας. Το νέο καλεντάρι πάντως έχει ένα τουρνουά indoor από τις 8 έως τις 14 Νοεμβρίου 2026 το οποίο είναι ATP 250 (όπως της Αθήνας) και δεν έχει πόλη φιλοξενίας. 

Μένει να δούμε εάν αυτή τη θέση θα την πάρει η Αθήνα ή θα αποχαιρετίσουμε το τουρνουά τόσο σύντομα. 

Δείτε ΕΔΩ το καλεντάρι 


Ειδήσεις σήμερα:

«Είδα τον Γιάννη διαλυμένο» - Τι κατέθεσαν η μητέρα και ο αδερφός του 19χρονου που σκοτώθηκε σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική

WSJ: Το μυστικό σχέδιο της Γερμανίας για πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία - Μεταφορά έως και 800.000 στρατιωτών του ΝΑΤΟ στα ανατολικά

Καβγάς της Κωνσταντοπούλου στην ΕΡΤ για τον Ουγγαρέζο και τον Άδωνι: «Με ειρωνεύεστε;» - «Ναι, μου έδωσε εντολή ο Πάπας πριν φύγει από Ιταλία»
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης