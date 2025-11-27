Τένις: Στον αέρα το τουρνουά της Αθήνας, δεν υπάρχει στο καλεντάρι της ATP για το 2026

Στο καλεντάρι υπάρχει ένα κενό στο διάστημα 8-14/11 για τουρνουά ATP 250 και μένει να δούμε εάν θα το καλύψει το ελληνικό