Τένις: Στον αέρα το τουρνουά της Αθήνας, δεν υπάρχει στο καλεντάρι της ATP για το 2026
Στο καλεντάρι υπάρχει ένα κενό στο διάστημα 8-14/11 για τουρνουά ATP 250 και μένει να δούμε εάν θα το καλύψει το ελληνικό
Ανακοινώθηκε από την ATP το επίσημο πρόγραμμα για τα τουρνουά του τένις ανδρών για το 2026.
Από το νέο καλεντάρι απουσιάζει το τουρνουά της Αθήνας. Η χώρα μας επέστρεψε στον παγκόσμιο χάρτη του τένις φιλοξενώντας τουρνουά μετά από 31 χρόνια το οποίο κέρδισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.
Το τουρνουά αυτό ήταν του Βελιγραδίου και η οικογένεια του Νόλε το μετέφερε φέτος στην πρωτεύουσα της Ελλάδας. Το νέο καλεντάρι πάντως έχει ένα τουρνουά indoor από τις 8 έως τις 14 Νοεμβρίου 2026 το οποίο είναι ATP 250 (όπως της Αθήνας) και δεν έχει πόλη φιλοξενίας.
Μένει να δούμε εάν αυτή τη θέση θα την πάρει η Αθήνα ή θα αποχαιρετίσουμε το τουρνουά τόσο σύντομα.
