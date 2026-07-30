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Επιστρέφει στο Λαύριο το πλοίο ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ: Δεν κατάφερε να δέσει σε Άνδρο και Τήνο λόγω ανέμων που φτάνουν τα 9 μποφόρ
ΕΛΛΑΔΑ
Πλοίο Άνδρος Τήνος Μύκονος

Επιστρέφει στο Λαύριο το πλοίο ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ: Δεν κατάφερε να δέσει σε Άνδρο και Τήνο λόγω ανέμων που φτάνουν τα 9 μποφόρ

Στο πλοίο επιβαίνουν 317 επιβάτες, ενώ μεταφέρει 56 Ι.Χ. οχήματα, 11 δίκυκλα και 2 φορτηγά - Η εταιρεία θα τους δώσει επιστροφή χρημάτων και δωρεάν εισιτήρια

Επιστρέφει στο Λαύριο το πλοίο ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ: Δεν κατάφερε να δέσει σε Άνδρο και Τήνο λόγω ανέμων που φτάνουν τα 9 μποφόρ
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Ταλαιπωρία για τους 317 επιβάτες πλοίου «ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ» Ν. Π. 9939 που ταξίδευαν προς τα νησιά των Κυκλάδων καθώς δεν έδεσε σε κανένα από τα λιμάνια που είχαν προγραμματιστεί λόγω ισχυρών ανέμων που φτάνουν τα 9 μποφόρ και επιστρέφει προς το λιμάνι του Λαυρίου.

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από το λιμάνι της Ραφήνας με προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο. Αρχικά, το πλοίο δεν έδεσε στο λιμάνι του Γαυρίου και στη συνέχεια απέπλευσε με προορισμό την Τήνο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό, το πλοίο δεν έδεσε ούτε στο λιμάνι της Τήνου και αποφασίστηκε να επιστρέψει προς την Αττική και να δέσει στο λιμάνι του Λαυρίου.

Στο ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ επιβαίνουν 317 επιβάτες, ενώ μεταφέρει 56 Ι.Χ. οχήματα, 11 δίκυκλα και 2 φορτηγά.

Η εταιρεία θα επιστρέψει το αντίτιμο των εισιτηρίων, θα χορηγήσει ένα δωρεάν ακτοπλοϊκό εισιτήριο μετ' επιστροφής και θα μεταφέρει με λεωφορεία προς τη Ραφήνα και το κέντρο της Αθήνας τους επιβάτες. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στην πολιτική διατήρησης καλών σχέσεων με το επιβατικό κοινό, μετά την αδυναμία του πλοίου να προσεγγίσει τα λιμάνια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
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