Euroleague: Πάρτι πρωτιάς στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός με τη... βοήθεια της Ρεάλ - Δείτε βίντεο

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε στην... ουδέτερη έδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ, επί βουλγαρικού εδάφους, το δεύτερο εφετινό «διπλό» της στη Euroleague, υποχρεώνοντας την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στην τέταρτη ήττα της και ανοίγοντας τον δρόμο στους «κυνηγούς» της κορυφής για μία «συγκατοίκηση» με τους Ισραηλινούς. Οι Ισπανοί επικράτησαν με 75-74, για την 13η αγωνιστική, δίνοντας στο ρεκόρ τους θετικό πρόσημο (7-6).Σε ένα πραγματικό θρίλερ, η Ρεάλ ήταν αυτή που βρήκε το ξέσπασμα στον επίλογο του αγώνα, όταν από το εις βάρος της 71-69 στο 37΄, είδε τον Ταβάρες να ισοφαρίζει από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και να δίνει τη σκυτάλη του σκοραρίσματος σε Ντεκ και Χεζόνια, με τον Κροάτη να διαμορφώνει το 71-75 στο 38΄. Ο Μότλεϊ μείωσε από τα 6,75 σε 74-75, με τις δύο ομάδες να δίνουν ένα ρεσιτάλ αστοχίας από την περιφέρεια στον υπολειπόμενο χρόνο και το σκορ να παραμένει αμετάβλητο... Στην εκπνοή, μάλιστα, ο Μίσιτς είχε την ευκαιρία να χαρίσει στη Χάποελ τη νίκη, αλλά το τρίποντο που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο...Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μάριο Χεζόνια με 19 πόντους, ενώ από τους Ισραηλινούς ξεχώρισαν οι Αντόνιο Μπέικνι και Κρις Τζόουνς, οι οποίοι σημείωσαν από 14.Τα δεκάλεπτα: 18-22, 36-39, 58-60, 74-75Με ένα «ξέσπασμα» στην τελευταία περίοδο, η Ζαλγκίρις επιβλήθηκε 82-67 της Μπασκόνια στο Κάουνας πετυχαίνοντας την 8η νίκη της σε 13 αγώνες της Euroleague. Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης παραμένουν οι Βάσκοι με 4-9.Η Μπασκόνια ξεκίνησε πιο δυνατά, εγείροντας απαιτήσεις για την έκπληξη στην πάντα δύσκολη έδρα της Ζαλγκίρις. Με τους Καμπαρό, Σίμονς «ζεστούς» ξέφυγε με 12 πόντους (12-24 στο 9΄) ενώ έκλεισε το ημίχρονο στο +5 (37-42). Με το ξεκίνημα της 4ης περιόδου οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 57-54 και κάπου εκεί... έφυγαν από το γήπεδο. Ή μάλλον η Ζαλγκίρις ξαφνικά αφυπνίστηκε και με εκπληκτικό επί μέρους σκορ 20-2 μέσα σε 5 λεπτά (!) όχι απλώς ανέκαμψε, αλλά ουσιαστικά καθάρισε το ματς καθώς ξέφυγε 74-59. Έτσι, πανηγύρισε τη νίκη με το τελικό 82-67 και τον Σιλβέν Φρανσίσκο να πραγματοποιεί «μαγική» εμφάνιση: 23π., 11ασ. και 32 μονάδες αξιολόγησης! Από κοντά οι Τουμπέλις (15π, 3/4 τρίποντα) και Μαόντο Λο (9π., 6ρ., 3ασ.) ενώ οι ηττημένοι έμειναν στο ματς όσο άντεχε ο Καμπαρό (18π., 4/6 τρίποντα)Τα δεκάλεπτα: 18-24, 37-42, 54-54, 82-67Αν και δυσκολεύτηκε, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 66-64 της Βίρτους Μπολόνια στη Κωνσταντινούπολη, για την 13η αγωνιστική της Euroleague και πανηγύρισε την πέμπτη διαδοχική νίκη, συνεχίζοντας την αναρρίχησή της στην κατάταξη (ρεκόρ 8-5). Οι Ιταλοί πάλεψαν μέχρι τέλους, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την έκπληξη και έχουν ρεκόρ 6-7.Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον πρώτο λόγο σε ένα πολύ κλειστό πρώτο ημίχρονο, χάρη σε έναν απροσδόκητο πρωταγωνιστή: τον Μουχάμετ Ντιουφ, που έκανε... θραύση κάτω από τα καλάθια με 9 ριμπάουντ και 5 πόντους μέσα σε 15 λεπτά. Χάρη στην αμυντική τους προσήλωση, οι Ιταλοί κατάφεραν να κρατήσουν τους πρωταθλητές Ευρώπης πολύ χαμηλά στο σκορ, αυξάνοντας κατακόρυφα τις πιθανότητες για την έκπληξη. Έτσι, έξι λεπτά πριν από το τέλος, το ματς ήταν ισόπαλο 54-54 και τα πάντα ξεκινούσαν από μηδενική βάση! Με κομβικό τον Γουέιν Μπόλντουϊν οι γηπεδούχοι πήραν μια «ανάσα» 62-59, 1:50 πριν από το τέλος, όμως ο Μόργκαν απάντσε για τη Βίρτους (64-64 στο 39΄). Τα πάντα κρέμονταν σε μία κλωστή, όμως οι Ιταλοί έχασαν κρίσιμα αμυντικά ριμπάουντ στο τέλος και η Φενέρ επικράτησε με το τελικό 66-64. Κορυφαίος ο Μπόλντουϊν με 18π., ενώ ακολούθησε ο Κόλσον με 8π., 4ασ. Πρώτος σκόρερ της Βίρτους ήταν ο Μόργκαν με 13π.Τα δεκάλεπτα: 15-17, 30-31, 50-47, 66-64Με ένα φανταστικό τρίτο δεκάλεπτο στο οποίο δέχτηκε μόλις 12 πόντους, η Βαλένθια νίκησε 90-67 εντός έδρας τη Μπάγερν και παραμένει στα υψηλά πατώματα της Euroleague με 8-5. Ακριβώς αντίστροφο ρεκόρ (5-8) για τους Γερμανούς που βρίσκονται στη 15η θέση.Η Μπάγερν μπήκε πιο επιθετικά στη ROIG Arena, πήρε από το ξεκίνημα το προβάσισμα και προηγήθηκε 30-25 στο 13΄. Εκεί ξεκίνησε η αντεπίθεση των γηπεδούχων που βελτίωσαν την αμυντική τους λειτουργία, κάλυψαν τη διαφορά και έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά στο σκορ 41-37. Με την επανέναρξη του παιχνιδιού, μία ομάδα... εμφανίστηκε στο γήπεδο. Μέσα σε 6 λεπτά η Βαλένθια «έτρεξε» επί μέρους σκορ 21-4 και «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +21, 62-41. Τα πάντα είχαν κριθεί και στην τελευταία «κόρνα» στης γραμματείας το φωτεινό ταμπλό έγραφε 90-67.Πρώτος σκόρερ για τους νικητές οι Μπράνκου Μπαντιό με 16π. (3/5 τρίποντα) και ακολούθησαν οι Μοντέρο, Μουρ που είχαν απο 13). Κακή βραδιά για τη Μπάγερν που ήταν άστοχη από μέση και μακρινή απόσταση. Ξεχώρισε ο Γκίφι με 7π., 7ρ.Τα δεκάλεπτα: 19-21, 41-37, 68-49, 90-67Η Ντουμπάι άφησε πίσω την εκτός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό, κάμπτοντας την αντίσταση της Παρί στα Εμιράτα, για την 13η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς επικράτησε στο... νήμα με 90-89 των Γάλλων, βελτιώνοντας σε 6-7 το ρεκόρ της και υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στη δεύτερη διαδοχική ήττα τους και όγδοη στο σύνολο.Σε ένα ματς με διαρκείς εναλλαγές στο σκορ, η Ντουμπάι ήταν αυτή που... χαμογέλασε από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ο Ράιτ έγραψε το 4/4 από τη γραμμή της... φιλανθρωπίας στα τελευταία δευτερόλεπτα ολοκληρώνοντας -από το τρίποντο που είχε προηγηθεί του Άντερσον- ένα σερί 7-0, το οποίο διαμόρφωσε το μη αναστρέψιμο 90-86 στο 1΄΄ για τη λήξη. Στο ενδιάμεσο ο Ιφί δεν είχε βρει στόχο σε κομβικό σουτ από τα 6,75 για το... προσπέρασμα της Παρί, ενώ όταν βρήκε το τρίποντο στην εκπνοή το μόνο που κατάφερε ήταν να διαμορφώσει το τελικό 90-89.Κορυφαίος των νικητών ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ με 24 πόντους, ενώ 19 πρόσθεσε ο Φιλίπ Πετρούσεβ. Από την Παρί δεν αρκούσαν οι 22 πόντοι του Ντέρεκ Ουίλις.Τα δεκάλεπτα: 17-32, 46-45, 59-66, 90-89Τρίτη, 25 ΝοεμβρίουΠαναθηναϊκός–Παρτιζάν (Σερβία) 91-69Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Παρί (Γαλλία) 90-89Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 66-64Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 74-75Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 82-67Βαλένθια (Ισπανία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 90-67Τετάρτη, 26 ΝοεμβρίουΕρυθρός Αστέρας (Σερβία)–Ολυμπιακός 20:30Μονακό (Μονακό)–Αναντολού Εφές (Τουρκία)Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία)Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-4Παναθηναϊκός 9-4Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 8-4Ολυμπιακός 8-4Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 8-5Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 8-5Βαλένθια (Ισπανία) 8-5Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 7-5Μονακό (Μονακό) 7-5Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 7-6Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 6-6Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 6-7Ντουμπάι (ΗΑΕ) 6-7Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-7Παρί (Γαλλία) 5-8Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-8Παρτιζάν (Σερβία) 4-9Μπασκόνια (Ισπανία) 4-9Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-9Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-9Επόμενη αγωνιστική (14η)4/1219:15 Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης20:00 Ζάλγκιρις-Μακάμπι20:30 Μονακό-Παρί21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν21:15 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε21:45 Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου5/1221:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα21:15 Παναθηναϊκός-Βαλένθια21:30 Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο21:30 Βίρτους Μπολόνια-Dubai Basketball