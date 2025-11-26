Euroleague: Πάρτι πρωτιάς στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός με τη... βοήθεια της Ρεάλ - Δείτε βίντεο
Οι πράσινοι επικράτησαν με 91-69 της Παρτίζαν και έπιασαν στην κορυφή τη Χαποέλ που ηττήθηκε με 75-74 από την «Βασίλισσα» - Νίκες για Ζαλγκίρις, Φενέρ, Βαλένθια και Ντουμπάι
Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Παρτίζαν, επικρατώντας με 91-69 στο Telekom Athens Center, φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη regular season της Euroleague και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 9-4, ισοβαθμώντας με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην κορυφή της κατάταξης, η οποία ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 75-74. Πάτησε «γκάζι» στο τέλος η Ζαλγκίρις, 82-67 τη Μπασκόνια στο Κάουνας. Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 66-64 της Βίρτους Μπολόνια στη Κωνσταντινούπολη. Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις η Βαλένθια, 90-67 την Μπάγερν. Επιστροφή στις νίκες για την Ντουμπάι, 90-89 την Παρί.
Μόλις ενεργοποιεί την άμυνα, ο Παναθηναϊκός φοράει το... μανδύα του άτρωτου, κάτι που επιβεβαιώθηκε και απόψε στο Telekom Athens Center, στην τέταρτη διαδοχική νίκη των «πράσινων» στη Euroleague, με την οποία πάτησαν κορυφή! Το «τριφύλλι» πέρασε το εμπόδιο και της Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και με το τελικό 91-69 , αύξησε το ρεκόρ του σε 9-4, πιάνοντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας την Χαποέλ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη. Στον αντίποδα, οι Σέρβοι υποχώρησαν στο 4-9, μετρώντας τρεις διαδοχικές ήττες.
Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός... ίδρωσε απόψε μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, διάστημα κατά το οποίο δέχθηκε 31 πόντους από την Παρτιζάν των μηδέν λαθών. Ωστόσο, με το... καλησπέρα της δεύτερης περιόδου και με την άμυνα να κάνει την εμφάνιση της στο παρκέ, οι «πράσινοι» περιόρισαν τους αντιπάλους στους 13 πόντους και όχι μόνο πήραν το προβάδισμα, αλλά «τάισαν» με αυτοπεποίθηση την επίθεση τους, μετατρέποντας πρόωρα σε... περίπατο την αναμέτρηση. Για την... Ιστορία, η Παρτιζάν έμεινε στους 6 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, ενώ από το 24΄ το επόμενο καλάθι της σημειώθηκε στο 33΄!!!
Πρωταγωνιστής του «τριφυλλιού» ο συνήθης-ύποπτος, Κέντρικ Ναν, με 26 πόντους, με τον Κένεθ Φαρίντ να αγγίξει το νταμπλ νταμπλ (12π., 7ρ.), τον Τζέριαν Γκραντ να διακρίνεται και πάλι σε άμυνα και επίθεση (8π.) και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να μπαίνει και αυτός στην εξίσωση στα 20 λεπτά που έμεινε στο παρκέ (13π.). Τρομερή δουλειά από τον Χουάντσο Ερνανγνκόμεθ στον τομέα των ριμπάουντ, με τον Ισπανό να μαζεύει 15(!), ενώ τη διαφορά έκανε για ακόμη μία φορά ο αρχηγός Κώστας Σλούκας με 7 πόντους και 10 ασίστ! Εκτός έμειναν οι τραυματίες Τσεντί Όσμαν, Όμερ Γιούρτσεβεν, Ματίας Λεσόρ, Ρίσον Χολμς και ο ανέτοιμος Βασίλης Τολιόπουλος.
Από την Παρτιζάν, που παρατάχθηκε χωρίς τους Κάρλικ Τζόουνς, Μάριο Νάκιτς και Άριαν Λάκιτς, πάλεψε ο Στέρλινγκ Μπράουν με 16 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 27-31, 48-44, 73-50, 91-69
Τεράστιο «διπλό» της Ρεάλ και πήρε... φωτιά η κορυφή
Η Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε στην... ουδέτερη έδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ, επί βουλγαρικού εδάφους, το δεύτερο εφετινό «διπλό» της στη Euroleague, υποχρεώνοντας την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στην τέταρτη ήττα της και ανοίγοντας τον δρόμο στους «κυνηγούς» της κορυφής για μία «συγκατοίκηση» με τους Ισραηλινούς. Οι Ισπανοί επικράτησαν με 75-74, για την 13η αγωνιστική, δίνοντας στο ρεκόρ τους θετικό πρόσημο (7-6).
Σε ένα πραγματικό θρίλερ, η Ρεάλ ήταν αυτή που βρήκε το ξέσπασμα στον επίλογο του αγώνα, όταν από το εις βάρος της 71-69 στο 37΄, είδε τον Ταβάρες να ισοφαρίζει από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και να δίνει τη σκυτάλη του σκοραρίσματος σε Ντεκ και Χεζόνια, με τον Κροάτη να διαμορφώνει το 71-75 στο 38΄. Ο Μότλεϊ μείωσε από τα 6,75 σε 74-75, με τις δύο ομάδες να δίνουν ένα ρεσιτάλ αστοχίας από την περιφέρεια στον υπολειπόμενο χρόνο και το σκορ να παραμένει αμετάβλητο... Στην εκπνοή, μάλιστα, ο Μίσιτς είχε την ευκαιρία να χαρίσει στη Χάποελ τη νίκη, αλλά το τρίποντο που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο...
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μάριο Χεζόνια με 19 πόντους, ενώ από τους Ισραηλινούς ξεχώρισαν οι Αντόνιο Μπέικνι και Κρις Τζόουνς, οι οποίοι σημείωσαν από 14.
Τα δεκάλεπτα: 18-22, 36-39, 58-60, 74-75
Με ένα «ξέσπασμα» στην τελευταία περίοδο, η Ζαλγκίρις επιβλήθηκε 82-67 της Μπασκόνια στο Κάουνας πετυχαίνοντας την 8η νίκη της σε 13 αγώνες της Euroleague. Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης παραμένουν οι Βάσκοι με 4-9.
Η Μπασκόνια ξεκίνησε πιο δυνατά, εγείροντας απαιτήσεις για την έκπληξη στην πάντα δύσκολη έδρα της Ζαλγκίρις. Με τους Καμπαρό, Σίμονς «ζεστούς» ξέφυγε με 12 πόντους (12-24 στο 9΄) ενώ έκλεισε το ημίχρονο στο +5 (37-42). Με το ξεκίνημα της 4ης περιόδου οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 57-54 και κάπου εκεί... έφυγαν από το γήπεδο. Ή μάλλον η Ζαλγκίρις ξαφνικά αφυπνίστηκε και με εκπληκτικό επί μέρους σκορ 20-2 μέσα σε 5 λεπτά (!) όχι απλώς ανέκαμψε, αλλά ουσιαστικά καθάρισε το ματς καθώς ξέφυγε 74-59. Έτσι, πανηγύρισε τη νίκη με το τελικό 82-67 και τον Σιλβέν Φρανσίσκο να πραγματοποιεί «μαγική» εμφάνιση: 23π., 11ασ. και 32 μονάδες αξιολόγησης! Από κοντά οι Τουμπέλις (15π, 3/4 τρίποντα) και Μαόντο Λο (9π., 6ρ., 3ασ.) ενώ οι ηττημένοι έμειναν στο ματς όσο άντεχε ο Καμπαρό (18π., 4/6 τρίποντα)
Τα δεκάλεπτα: 18-24, 37-42, 54-54, 82-67
Αν και δυσκολεύτηκε, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 66-64 της Βίρτους Μπολόνια στη Κωνσταντινούπολη, για την 13η αγωνιστική της Euroleague και πανηγύρισε την πέμπτη διαδοχική νίκη, συνεχίζοντας την αναρρίχησή της στην κατάταξη (ρεκόρ 8-5). Οι Ιταλοί πάλεψαν μέχρι τέλους, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την έκπληξη και έχουν ρεκόρ 6-7.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον πρώτο λόγο σε ένα πολύ κλειστό πρώτο ημίχρονο, χάρη σε έναν απροσδόκητο πρωταγωνιστή: τον Μουχάμετ Ντιουφ, που έκανε... θραύση κάτω από τα καλάθια με 9 ριμπάουντ και 5 πόντους μέσα σε 15 λεπτά. Χάρη στην αμυντική τους προσήλωση, οι Ιταλοί κατάφεραν να κρατήσουν τους πρωταθλητές Ευρώπης πολύ χαμηλά στο σκορ, αυξάνοντας κατακόρυφα τις πιθανότητες για την έκπληξη. Έτσι, έξι λεπτά πριν από το τέλος, το ματς ήταν ισόπαλο 54-54 και τα πάντα ξεκινούσαν από μηδενική βάση! Με κομβικό τον Γουέιν Μπόλντουϊν οι γηπεδούχοι πήραν μια «ανάσα» 62-59, 1:50 πριν από το τέλος, όμως ο Μόργκαν απάντσε για τη Βίρτους (64-64 στο 39΄). Τα πάντα κρέμονταν σε μία κλωστή, όμως οι Ιταλοί έχασαν κρίσιμα αμυντικά ριμπάουντ στο τέλος και η Φενέρ επικράτησε με το τελικό 66-64. Κορυφαίος ο Μπόλντουϊν με 18π., ενώ ακολούθησε ο Κόλσον με 8π., 4ασ. Πρώτος σκόρερ της Βίρτους ήταν ο Μόργκαν με 13π.
Τα δεκάλεπτα: 15-17, 30-31, 50-47, 66-64
Με ένα φανταστικό τρίτο δεκάλεπτο στο οποίο δέχτηκε μόλις 12 πόντους, η Βαλένθια νίκησε 90-67 εντός έδρας τη Μπάγερν και παραμένει στα υψηλά πατώματα της Euroleague με 8-5. Ακριβώς αντίστροφο ρεκόρ (5-8) για τους Γερμανούς που βρίσκονται στη 15η θέση.
Η Μπάγερν μπήκε πιο επιθετικά στη ROIG Arena, πήρε από το ξεκίνημα το προβάσισμα και προηγήθηκε 30-25 στο 13΄. Εκεί ξεκίνησε η αντεπίθεση των γηπεδούχων που βελτίωσαν την αμυντική τους λειτουργία, κάλυψαν τη διαφορά και έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά στο σκορ 41-37. Με την επανέναρξη του παιχνιδιού, μία ομάδα... εμφανίστηκε στο γήπεδο. Μέσα σε 6 λεπτά η Βαλένθια «έτρεξε» επί μέρους σκορ 21-4 και «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +21, 62-41. Τα πάντα είχαν κριθεί και στην τελευταία «κόρνα» στης γραμματείας το φωτεινό ταμπλό έγραφε 90-67.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές οι Μπράνκου Μπαντιό με 16π. (3/5 τρίποντα) και ακολούθησαν οι Μοντέρο, Μουρ που είχαν απο 13). Κακή βραδιά για τη Μπάγερν που ήταν άστοχη από μέση και μακρινή απόσταση. Ξεχώρισε ο Γκίφι με 7π., 7ρ.
Τα δεκάλεπτα: 19-21, 41-37, 68-49, 90-67
Η Ντουμπάι άφησε πίσω την εκτός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό, κάμπτοντας την αντίσταση της Παρί στα Εμιράτα, για την 13η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς επικράτησε στο... νήμα με 90-89 των Γάλλων, βελτιώνοντας σε 6-7 το ρεκόρ της και υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στη δεύτερη διαδοχική ήττα τους και όγδοη στο σύνολο.
Σε ένα ματς με διαρκείς εναλλαγές στο σκορ, η Ντουμπάι ήταν αυτή που... χαμογέλασε από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ο Ράιτ έγραψε το 4/4 από τη γραμμή της... φιλανθρωπίας στα τελευταία δευτερόλεπτα ολοκληρώνοντας -από το τρίποντο που είχε προηγηθεί του Άντερσον- ένα σερί 7-0, το οποίο διαμόρφωσε το μη αναστρέψιμο 90-86 στο 1΄΄ για τη λήξη. Στο ενδιάμεσο ο Ιφί δεν είχε βρει στόχο σε κομβικό σουτ από τα 6,75 για το... προσπέρασμα της Παρί, ενώ όταν βρήκε το τρίποντο στην εκπνοή το μόνο που κατάφερε ήταν να διαμορφώσει το τελικό 90-89.
Κορυφαίος των νικητών ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ με 24 πόντους, ενώ 19 πρόσθεσε ο Φιλίπ Πετρούσεβ. Από την Παρί δεν αρκούσαν οι 22 πόντοι του Ντέρεκ Ουίλις.
Τα δεκάλεπτα: 17-32, 46-45, 59-66, 90-89
Παναθηναϊκός–Παρτιζάν (Σερβία) 91-69
Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Παρί (Γαλλία) 90-89
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 66-64
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 74-75
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 82-67
Βαλένθια (Ισπανία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 90-67
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Ολυμπιακός 20:30
Μονακό (Μονακό)–Αναντολού Εφές (Τουρκία)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία)
Παναθηναϊκός 9-4
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 8-4
Ολυμπιακός 8-4
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 8-5
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 8-5
Βαλένθια (Ισπανία) 8-5
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 7-5
Μονακό (Μονακό) 7-5
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 7-6
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 6-6
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 6-7
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 6-7
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-7
Παρί (Γαλλία) 5-8
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-8
Παρτιζάν (Σερβία) 4-9
Μπασκόνια (Ισπανία) 4-9
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-9
Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-9
Επόμενη αγωνιστική (14η)
4/12
19:15 Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης
20:00 Ζάλγκιρις-Μακάμπι
20:30 Μονακό-Παρί
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν
21:15 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
21:45 Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου
5/12
21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα
21:15 Παναθηναϊκός-Βαλένθια
21:30 Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Βίρτους Μπολόνια-Dubai Basketball
