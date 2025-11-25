Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
CEO της Euroleague: Στόχος η αύξηση των ομάδων σε 24 αλλά όχι με το σημερινό φορμάτ
O Παούλιους Μοτιεγιούνας μίλησε ακόμα για το NBA Europe, τους τραυματισμούς των παικτών και το Final-4 της Αθήνας
Ο CEO της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας, μίλησε στη Nova για την αύξηση ομάδων αλλά με αλλαγή συστήματος, το NBA Europe που… απειλεί αλλά και το Final Four 2026 που θα γίνει στην Αθήνα.
«Αυτό το σύστημα όπως το ξέρουμε έχει μάξιμουμ αριθμό 20 ομάδων. Είμαστε ικανοποιημένοι οικονομικά, έχουμε περισσότερα έσοδα και μεγαλύτερη ανάπτυξη στις αρένες. Κάθε φορά που έρχομαι στο ΟΑΚΑ νομίζω ότι έχουν φτιάξει και κάτι καινούριο. Το “every game matters” μετρά ακόμα οπότε έχουμε την ίδια αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν πάντως σκέψεις για 24 ομάδες, αυτός είναι ο στόχος , αλλά όχι με αυτό το φορμάτ που έχουμε τώρα».
Για το NBA Europe: «Είμαι διατεθειμένος να μιλήσω όταν έχει να κάνει με συνεργασία αλλά όχι όταν θέλουν να κυριαρχήσουν. Είναι δύσκολο να συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν αυτό το σκεπτικό. Είμαστε μία λίγκα που έχει χτίσει το κομμάτι του επιχειρείν γύρω από τις ομάδες, όχι σαν το NBA. Είμαστε πιο παραδοσιακοί γύρω από το κομμάτι του μπάσκετ. Η FIBA μας έβαλε να συζητήσουμε, αλλά δεν συμφωνούμε στο ότι ήρθαν να κυριαρχήσουν πάνω μας».
Για το Final Four της Αθήνας: «Δεν είμαστε μόνοι μας στη μάχη κόντρα στο NBA που θέλει να μας πάρει πράγματα που έχουμε ήδη φτιάξει. Ο πρόεδρος της Λιθουανίας αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έχουν δώσει απόλυτη εμπιστοσύνη. Ρυθμίζουμε τεχνικές λεπτομέρειες για το Final Four. Τα εισιτήρια θα βγουν σύντομα στην κυκλοφορία».
Για τους τραυματισμούς: «Μπορεί να έχουμε περισσότερα παιχνίδια, αλλά η υγεία των παικτών είναι πάνω από όλα. Το σκεφτόμαστε και είμαστε στο μάξιμουμ παιχνιδιών. Θέλουμε λιγότερα παιχνίδια, είναι κάτι που το συζητάμε. Εμείς μπορεί να θέλουμε περισσότερα επειδή πουλάμε το προϊόν, αλλά υπάρχει και προέχει η υγεία των παικτών».
