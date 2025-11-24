Αυτή την Black Friday θα φωνάξεις… Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, με 1.500 δώρα!
Επιστολή συμφωνίας Μυστακίδη προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Ετοιμοι να υπογράψουμε σήμερα»
Η νέα εποχή στην ομάδα μπάσκετ του Δικεφάλου αναμένεται να ξεκινήσει δυναμικά μιας και οι Θεσσαλονικείς φουλάρουν για την απόκτηση των Ρέντις και Γκουντάιτις
Μετά τις παλινωδίες των τελευταίων 24ώρων, βρέθηκε η λύση για το μέλλον της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και αυτό θα περάσει οριστικά στην πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη.
Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι με επιστολή προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο επιχειρηματίας που θα αναλάβει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, γνωστοποίησε την ικανοποίηση του για τα στοιχεία που έλαβε από την Deloitte και πρόσθεσε ότι ακόμα και σήμερα μπορούν να πέσουν οι υπογραφές.
Αναλυτικά η επιστολή της πλευράς Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ:
ΠΡΟΣ: «ΠΑΟΚ 2004 – ΚΑΕ»
Λάβαμε χθες τα υπολειπόμενα στοιχεία από την Deloitte. Είμαστε ικανοποιημένοι. Επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία και να υπογράψουμε σήμερα.
Mε εκτίμηση,
Για την ALPHA SPORTS GROUP SINGLE MEMBER SA».
Στην καριέρα του ο Ρέντις έχει αγωνιστεί σε 254 ματς ΝΒΑ και μετρά 8.5 πόντους και 2.7 ριμπάουντ μέσο όρο. Είναι απόφοιτος του περίφημου Duke. Αγωνίστηκε σε Χοκς, Νικς, Λέικερς και Μπλέιζερς. Φέτος έχει 13 πόντους κατά μέσο όρο στην Λιθουανία με 3.1 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.
Aπό την πλευρά του ο Γκουντάιτις αγωνίζεται στην Ρίτας και μετρά 12.7 πόντους, 7.3 ριμπάουντ στο λιθουανικό πρωτάθλημα, αλλά και 10 πόντους με 6.8 ριμπάουντ στο BCL.
Πηγή: gazzetta.gr
Μεταγραφές τώρα για τον ΠΑΟΚΤο επιτελείο του Αριστοτέλη Μυστακίδη φαίνεται να έχει έτοιμες και τις μεταγραφικές κινήσεις για την ενίσχυση της ομάδας, αφού κλείνουν άμεσα ο πρώην NBAer και νυν παίκτης της Σιαουλιάι, Καμ Ρέντις και ο Αρτούρας Γκουντάιτις που στο παρελθόν έχει παίξει σε αρκετές ομάδες της Euroleague και στον Παναθηναϊκό.
