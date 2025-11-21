Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Κωνσταντίνος Καρέτσας: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2029 στη Γκενκ
Ο 18χρονος διεθνής Έλληνας εξτρεμ είναι υπό παρακολούθηση από πολλές ομάδες και οι Βέλγοι φρόντισαν να τον ανανεώσουν έγκαιρα
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να ξεχωρίζει με το πληθωρικό ταλέντο του και οι εμφανίσεις του στη βελγική Jupiler League, με τη φανέλα της Γκενκ, αλλά και την εθνική Ελλάδας προσελκύουν το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.
Στο Βέλγιο πάντως τα ΜΜΕ αναφέρουν πως ο 18χρονος διεθνής ακραίος επιθετικός υπέγραψε, με σημαντική αύξηση στις αποδοχές του, νέο διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του μέχρι τον Ιούνιο του 2029, χωρίς να γίνει γνωστό αν έχει μπει στη συμφωνία ρήτρα εξαγοράς.
Την εφετινή σεζόν ο νεαρός σταρ έχει 19 συμμετοχές με επτά ασίστ στο ενεργητικό του. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ η Μπάγερν Μονάχου παρακολουθεί το νέο μεγάλο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώ στην Αγγλία επαναφέρουν το ενδιαφέρον ομάδων της Premier League, οι οποίες έχουν αναθέσει σε «ανιχνευτές» να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του και όλα τα ματς σε Βέλγιο και εθνική Ελλάδας.
