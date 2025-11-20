Νάπολι: Κατηγορείται για ψευδή οικονομικά στοιχεία στις μεταγραφές των Μανωλά και Καρνέζη!
SPORTS
Νάπολι Κώστας Μανωλάς Ορέστης Καρνέζης

Νάπολι: Κατηγορείται για ψευδή οικονομικά στοιχεία στις μεταγραφές των Μανωλά και Καρνέζη!

Τόσο το ιταλικό κλαμπ, όσο και ο πρόεδρος, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για κατάθεση ψευδών λογιστικών στοιχείων σε μεταγραφές

Νάπολι: Κατηγορείται για ψευδή οικονομικά στοιχεία στις μεταγραφές των Μανωλά και Καρνέζη!
1 ΣΧΟΛΙΟ

Μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη για τη Νάπολι. Τόσο το ιταλικό κλαμπ, όσο και ο πρόεδρος, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για κατάθεση ψευδών λογιστικών στοιχείων σε μεταγραφές, με δυο ελληνικά ονόματα να κάνουν την εμφάνισή τους στον «φάκελο» που ανασύρει η «Tuttosport». 

Συγκεκριμένα το ιταλικό Μέσο αποκαλύπτει πως μια εκ των υποθέσεων πρόκειται για τη μεταγραφή του Κώστα Μανωλά από τη Ρόμα αντί 36 εκατομμυρίων ευρώ πίσω στο 2019, ενώ οι ιταλικές αρχές εξετάζουν και την πώληση του Ορέστη Καρνέζη στη Λιλ για τεχνητά «φουσκωμένο» ποσό ώστε να «μαγειρέψουν» τα βιβλία.

Η περίπτωση του παλαίμαχου Έλληνα γκολκίπερ σχετίζεται παράλληλα την πολύκροτη μεταγραφή του Βίκτορ Όσιμεν από τη Λιλ που είχε κοστίσει το ποσό των 71 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς ο Καρνέζης μαζί με τρεις ακόμα ποδοσφαιριστές είχαν ακολουθήσει την αντίθεση διαδρομή προς Γαλλία ως έμψυχα ανταλλάγματα.

Οι ιταλικές αρχές θεωρούν πως η εκτίμηση αξίας του Έλληνα τερματοφύλακα ήταν επιτηδευμένα υπερβολική ώστε η Νάπολι για να εξυπηρετήσει τα οικονομικά συμφέροντα των Παρτενοπέι, σε ένα μοτίβο που υποτίθεται πως είχε επαναληφθεί και στο παρελθόν, όπως στην περίπτωση του Κώστα Μανωλά.

Πλέον η προκαταρκτική ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Δεκεμβρίου 2025. Οι ενδεχόμενες ποινές για τα πρόσωπα περιλαμβάνουν αναστολή ποινής κάτω των δύο ετών και προσωρινές απαγορεύσεις από την κατάληψη διευθυντικών θέσεων. Αγωνιστικά πάντως η Νάπολι δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο τιμωρίας.




πηγή: www.gazzetta.g


Ειδήσεις σήμερα

Pulse: Στο 30% η ΝΔ με 16 μονάδες προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ - Στο 59% οι θετικές γνώμες για τις ενεργειακές συμφωνίες

Νέος Κόσμος: Βίντεο καταγράφει τις στιγμές πριν από την καταδίωξη και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου

Η Δήμητρα Ματσούκα είναι πολύ στεναχωρημένη, αδικεί τον εαυτό της, λέει ο δικηγόρος της

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Τα ρολόγια που εκφράζουν πάθος, ομορφιά και μοντέρνα πολυτέλεια

Τα ρολόγια που εκφράζουν πάθος, ομορφιά και μοντέρνα πολυτέλεια

Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.

Δίπλα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, δίπλα στην κοινωνία

Στηρίζοντας την ανάκαμψη: Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει χρηματοδότηση και καθοδήγηση σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης