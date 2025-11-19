Μπαρτσελόνα: Ζήτησε από τον Λεβαντόφσκι να μην σκοράρει για να μην πληρώσει μπόνους 2,5 εκατ. ευρώ στη Μπάγερν!

Βιογραφία του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποκαλύπτει ότι η διοίκηση της Μπαρτσελόνα ζήτησε από τον Πολωνό να σταματήσει να βάζει γκολ στις τελευταίες αγωνιστικές της LaLiga 2022-23, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή μπόνους ύψους 2,5 εκατ. ευρώ στην Μπάγερν Μονάχου