Μπαρτσελόνα: Ζήτησε από τον Λεβαντόφσκι να μην σκοράρει για να μην πληρώσει μπόνους 2,5 εκατ. ευρώ στη Μπάγερν!

Μία αποκάλυψη που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στον κόσμο του ποδοσφαίρου έρχεται από τη βιογραφία του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι,
με τίτλο «Lewandowski. Prawdziwy» (“Λεβαντόβσκι, ο πραγματικός”). Το βιβλίο αποκαλύπτει ένα περιστατικό όπου η Μπαρτσελόνα
ζήτησε από τον Πολωνό επιθετικό να σταματήσει να σκοράρει.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο συγγραφέας Σεμπαστιάν Στασέφσκι, ο Λεβαντόφσκι συναντήθηκε με μέλη της διοίκησης, μεταξύ των οποίων και ο Ζοάν Λαπόρτα, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της LaLiga 2022-23. Εκείνη τη στιγμή, οι Καταλανοί είχαν ήδη εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο, ενώ ο Λεβαντόφσκι ήταν πρώτος σκόρερ (Pichichi) με 23 γκολ.
«Πρέπει να σταματήσεις να σκοράρεις»
«Ρόμπερτ, πρέπει να σταματήσεις να βάζεις γκολ στις δύο τελευταίες αγωνιστικές», φέρεται να είπε ένα μέλος της διοίκησης στον Πολωνό.
Ο ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με το βιβλίο, έμεινε έκπληκτος, καθώς κανείς στην καριέρα του δεν του είχε ζητήσει κάτι παρόμοιο.
Ο λόγος της παράκλησης ήταν καθαρά οικονομικός: Η Μπαρτσελόνα είχε συμφωνήσει να πληρώσει στην Μπάγερν Μονάχου ένα μπόνους ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ αν ο παίκτης έφτανε τα 25 γκολ. Με τον τίτλο ήδη εξασφαλισμένο, ο σύλλογος φέρεται να προτίμησε να ζητήσει από τον παίκτη να «φρενάρει» την επίδοσή του.
Είναι γεγονός ότι ο Λεβαντόφσκι δεν σκόραρε στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, αν και αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια και των δύο παιχνιδιών. Ωστόσο, κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, μπροστά από τον Καρίμ Μπενζεμά.
Η βιογραφία αποκαλύπτει και ένα άλλο περιστατικό που καταδεικνύει την οικονομική δυσπραγία της Μπαρτσελόνα. Σε ένα ταξίδι, ο Λεβαντόφσκι παρατήρησε τη μικρή ποικιλία σε κρέας και ψάρι στο μενού και ρώτησε τον σεφ, ο οποίος του απάντησε: «Πρέπει να κάνουμε οικονομία».
