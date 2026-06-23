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Κτηνωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Πέταξαν κουτάβια σε φρεάτιο ομβρίων, τρία πέθαναν, τέσσερα δίνουν μάχη για τη ζωή τους
Κτηνωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Πέταξαν κουτάβια σε φρεάτιο ομβρίων, τρία πέθαναν, τέσσερα δίνουν μάχη για τη ζωή τους
Τα κουτάβια εντόπισε τουρίστας που έκανε ποδήλατο το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Παλιάμπελα
Άλλο ένα περιστατικό ακραίας κακοποίησης ζώων καταγράφηκε στην περιοχή των Παλιάμπελων στην Αιτωλοακαρνανία όταν ένας Βέλγος τουρίστας άκουσε κλάματα από κουτάβια που άγνωστος ή άγνωστοι είχαν ρίξει σε φρεάτιο όμβριων υδάτων.
Ο τουρίστας που εντόπισε τα κουτάβια ενώ έκανε ποδήλατο ειδοποίησε την Αστυνομία ενώ ενημερώθηκε και ο δήμος Ακτίου-Βόνιτσας.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι ανέσυραν από ένα τσουβάλι επτά κουτάβια που είχαν πεταχτεί μέσα στο νερό.
Σύμφωνα με το agriniosite.gr τρία από τα κουτάβια ήταν ήδη νεκρά, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα μεταφέρθηκαν σε κτηνιατρείο όπου δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.
Ο τουρίστας που εντόπισε τα κουτάβια ενώ έκανε ποδήλατο ειδοποίησε την Αστυνομία ενώ ενημερώθηκε και ο δήμος Ακτίου-Βόνιτσας.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι ανέσυραν από ένα τσουβάλι επτά κουτάβια που είχαν πεταχτεί μέσα στο νερό.
Σύμφωνα με το agriniosite.gr τρία από τα κουτάβια ήταν ήδη νεκρά, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα μεταφέρθηκαν σε κτηνιατρείο όπου δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.
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