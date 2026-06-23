Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός στο Κατάκολο: Γείτονες τον εντόπισαν στην αυλή του έπειτα από ημέρες, σε προχωρημένη σήψη

Λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκε η σορός, κρίθηκε απαραίτητη η παρουσία ιατροδικαστή από την Πάτρα, ο οποίος αναμένεται να εξετάσει την υπόθεση