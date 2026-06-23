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Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός στο Κατάκολο: Γείτονες τον εντόπισαν στην αυλή του έπειτα από ημέρες, σε προχωρημένη σήψη
Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός στο Κατάκολο: Γείτονες τον εντόπισαν στην αυλή του έπειτα από ημέρες, σε προχωρημένη σήψη
Λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκε η σορός, κρίθηκε απαραίτητη η παρουσία ιατροδικαστή από την Πάτρα, ο οποίος αναμένεται να εξετάσει την υπόθεση
Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Δευτέρας στο σπίτι του, στην παραλιακή περιοχή της Αλκυώνας Κατακόλου, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.
Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο άτυχος άνδρας εκτιμάται ότι είχε πεθάνει αρκετές ημέρες νωρίτερα. Η έντονη δυσοσμία που αναδυόταν από το σπίτι του ήταν εκείνη που προκάλεσε την ανησυχία ενός γείτονα, ο οποίος άρχισε να αναζητά την προέλευσή της.
Οι υποψίες του ενισχύθηκαν από το γεγονός ότι είχε περίπου δέκα ημέρες να δει τον ηλικιωμένο, κάτι που τον έκανε να φοβηθεί ότι είχε συμβεί κάτι σοβαρό.
Με τη βοήθεια ακόμη ενός γείτονα, πλησίασαν στο σπίτι και άρχισαν να φωνάζουν το όνομα του 70χρονου, χωρίς όμως να λάβουν καμία απάντηση.
Χρησιμοποιώντας φακούς για να ερευνήσουν τον χώρο, εντόπισαν τελικά τον άνδρα πεσμένο στην αυλή του σπιτιού, νεκρό και σε προχωρημένη σήψη.
Αμέσως ειδοποίησαν την Αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποίησαν τις πρώτες έρευνες.
Λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκε η σορός, κρίθηκε απαραίτητη η παρουσία ιατροδικαστή από την Πάτρα, ο οποίος αναμένεται να εξετάσει την υπόθεση προκειμένου να ρίξει φως στα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου.
Ο ηλικιωμένος ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους μόνιμους κατοίκους του παραλιακού οικισμού και ζούσε μόνος του στο σπίτι του.
Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα βοηθήσει να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 70χρονος.
Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο άτυχος άνδρας εκτιμάται ότι είχε πεθάνει αρκετές ημέρες νωρίτερα. Η έντονη δυσοσμία που αναδυόταν από το σπίτι του ήταν εκείνη που προκάλεσε την ανησυχία ενός γείτονα, ο οποίος άρχισε να αναζητά την προέλευσή της.
Οι υποψίες του ενισχύθηκαν από το γεγονός ότι είχε περίπου δέκα ημέρες να δει τον ηλικιωμένο, κάτι που τον έκανε να φοβηθεί ότι είχε συμβεί κάτι σοβαρό.
Με τη βοήθεια ακόμη ενός γείτονα, πλησίασαν στο σπίτι και άρχισαν να φωνάζουν το όνομα του 70χρονου, χωρίς όμως να λάβουν καμία απάντηση.
Χρησιμοποιώντας φακούς για να ερευνήσουν τον χώρο, εντόπισαν τελικά τον άνδρα πεσμένο στην αυλή του σπιτιού, νεκρό και σε προχωρημένη σήψη.
Αμέσως ειδοποίησαν την Αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποίησαν τις πρώτες έρευνες.
Λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκε η σορός, κρίθηκε απαραίτητη η παρουσία ιατροδικαστή από την Πάτρα, ο οποίος αναμένεται να εξετάσει την υπόθεση προκειμένου να ρίξει φως στα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου.
Ο ηλικιωμένος ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους μόνιμους κατοίκους του παραλιακού οικισμού και ζούσε μόνος του στο σπίτι του.
Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα βοηθήσει να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 70χρονος.
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