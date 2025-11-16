Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Σερ Άλεξ μίλησε για τη μεταγραφή που τον εκπλήσσει και τον Αμορίμ
Ο θρυλικός προπονητής των «κόκκινων διαβόλων» αναφέρθηκε στην... αγαπημένη του μεταγραφή, ενώ σχολίασε και τα όσα αφορούν τον Αμορίμ
Πολλοί λένε πως αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε πρόσωπο, αυτό θα ήταν του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Του προπονητή με τον οποίο ο σύλλογος «γιγαντώθηκε» στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα και κατέκτησε κάθε πιθανό τίτλο.
Επομένως, όταν ο θρυλικός τεχνικός καταθέτει τις απόψεις του για το κλαμπ, όλοι -οφείλουν να- σιωπούν και να ακούν ευλαβικά....
Ο Σκωτσέζος μίλησε στο Raceday RTV για τον ποδοσφαιριστή που τον έχει εκπλήξει, αναφερόμενος στον τερματοφύλακα, Σένε Λάμενς με τα καλύτερα λόγια και λέγοντας πως ο Βέλγος κάνει «εξαιρετικές εμφανίσεις».
«Λοιπόν, οι μεταγραφές... ο προπονητής έχει μερικές καλές μεταγραφές. Ιδιαίτερα ο τερματοφύλακας ήταν εξαιρετικός, έχει παίξει μόνο τρία ή τέσσερα παιχνίδια και φαίνεται πολύ καλός.»
Έπειτα, αναφέρθηκε και στους Μπουμό, Κούνια, ενώ μίλησε και για τον Ρούμπεν Αμορίμ, λέγοντας πως η κατάσταση βελτιώνεται.
«Φυσικά, οι Μπουμό και Κούνια, οι νέοι παίκτες από Γουλβς και την Μπρέντφορντ, έχουν προσθέσει κάτι σε αυτό. Ελπίζω ο προπονητής να έχει λίγη επιτυχία, γιατί στη Γιουνάιτεντ χρειάζεται να έχεις επιτυχία. Η κατάσταση βελτιώνεται.
Νομίζω ότι οι συνεχόμενες νίκες είναι κάτι που ομάδες όπως η Γιουνάιτεντ θα πρέπει πάντα να περιμένουν. Αλλά έχοντας περάσει από έναν κύκλο όπου η βελτίωση πρέπει να έρθει με την αναμονή και την υπομονή, το απολαμβάνουν τώρα».
Πηγή: gazzetta.gr
Sir Alex Ferguson hails 'outstanding Man Utd signing' as he gives verdict on Ruben Amorimhttps://t.co/grYPfzHxXD pic.twitter.com/lBqdnBz5AL— Mirror Football (@MirrorFootball) November 16, 2025
