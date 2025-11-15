Μπέβερλι: Συνελήφθη για επίθεση σε συγγενικό του πρόσωπο
SPORTS
Μπάσκετ NBA Πάτρικ Μπέβερλι

Μπέβερλι: Συνελήφθη για επίθεση σε συγγενικό του πρόσωπο

Ο πρώην αστέρας του NBA, Πάτρικ Μπέβερλι, συνελήφθη στο Τέξας με κατηγορίες για επίθεση σε συγγενικό του πρόσωπο

Μπέβερλι: Συνελήφθη για επίθεση σε συγγενικό του πρόσωπο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Πάτρικ Μπέβερλι αντιμετωπίζει σοβαρά νομικά προβλήματα, καθώς συνελήφθη πρόσφατα στο Τέξας με κατηγορίες τρίτου βαθμού για επίθεση σε μέλος της οικογένειάς του.

Η σύλληψή του έγινε στην κομητεία Φορτ Μπεν, στο Ρίτσμοντ, και σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, η κατηγορία αφορά επίθεση σε συγγενικό του πρόσωπο με πιθανή παρεμπόδιση της αναπνοής του ή της κυκλοφορίας του αίματός του, ένα περιστατικό που αντιμετωπίζεται ως σοβαρό αδίκημα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς ο Μπέβερλι στρέφει την προσοχή αυτή τη φορά μακριά από τα παρκέ, αλλά στα νομικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει. Ο ίδιος δεν παρέμεινε για μεγάλο διάστημα στη φυλακή, αφού πλήρωσε εγγύηση 40.000 δολαρίων και αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους, μέχρι να οριστεί η ημερομηνία της δίκης.



Πηγή: gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης