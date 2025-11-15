Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Μπέβερλι: Συνελήφθη για επίθεση σε συγγενικό του πρόσωπο
Ο πρώην αστέρας του NBA, Πάτρικ Μπέβερλι, συνελήφθη στο Τέξας με κατηγορίες για επίθεση σε συγγενικό του πρόσωπο
Ο Πάτρικ Μπέβερλι αντιμετωπίζει σοβαρά νομικά προβλήματα, καθώς συνελήφθη πρόσφατα στο Τέξας με κατηγορίες τρίτου βαθμού για επίθεση σε μέλος της οικογένειάς του.
Η σύλληψή του έγινε στην κομητεία Φορτ Μπεν, στο Ρίτσμοντ, και σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, η κατηγορία αφορά επίθεση σε συγγενικό του πρόσωπο με πιθανή παρεμπόδιση της αναπνοής του ή της κυκλοφορίας του αίματός του, ένα περιστατικό που αντιμετωπίζεται ως σοβαρό αδίκημα.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς ο Μπέβερλι στρέφει την προσοχή αυτή τη φορά μακριά από τα παρκέ, αλλά στα νομικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει. Ο ίδιος δεν παρέμεινε για μεγάλο διάστημα στη φυλακή, αφού πλήρωσε εγγύηση 40.000 δολαρίων και αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους, μέχρι να οριστεί η ημερομηνία της δίκης.
Πηγή: gazzetta.gr
BREAKING: Former NBA guard Patrick Beverley has been arrested in Texas for felony assault.— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 14, 2025
According to jail records, the charge against Beverley is Assault on a Family Member/Household Member Impeding Breath or Circulation. It’s listed as a third-degree felony.
His bail was… pic.twitter.com/w4DH5rGfqq
