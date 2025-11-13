Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
ΠΑΟΚ: Ο Τάισον επέλεξε τον κορυφαίο Βραζιλιάνο επιθετικό όλων των εποχών - Βίντεο
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε να επιλέξει ανάμεσα σε Πελέ, Γκαρίντσα, Ρονάλντο, Ρομάριο, Ροναλντίνιο και άλλους σπουδαίους άσους της Σελεσάο
Ποιος είναι ο καλύτερος Βραζιλιάνος επιθετικός όλων των εποχών;
Σ' αυτό το ερώτημα κλήθηκε ν' απαντήσει ο Τάισον.
Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ άκουσε σπουδαία ονόματα του παρελθόντος και κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα σε Πελέ, Γκαρίντσα, Ρομάριο, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο και άλλους...
Δείτε στο βίντεο τι απάντησε ο Τάισον
