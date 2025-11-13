ΠΑΟΚ: Ο Τάισον επέλεξε τον κορυφαίο Βραζιλιάνο επιθετικό όλων των εποχών - Βίντεο
Βραζιλία Πελέ Τάισον Ρομάριο Γκαρίντσα

ΠΑΟΚ: Ο Τάισον επέλεξε τον κορυφαίο Βραζιλιάνο επιθετικό όλων των εποχών - Βίντεο

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε να επιλέξει ανάμεσα σε Πελέ, Γκαρίντσα, Ρονάλντο, Ρομάριο, Ροναλντίνιο και άλλους σπουδαίους άσους της Σελεσάο

ΠΑΟΚ: Ο Τάισον επέλεξε τον κορυφαίο Βραζιλιάνο επιθετικό όλων των εποχών - Βίντεο
Ποιος είναι ο καλύτερος Βραζιλιάνος επιθετικός όλων των εποχών; 

Σ' αυτό το ερώτημα κλήθηκε ν' απαντήσει ο Τάισον.

Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ άκουσε σπουδαία ονόματα του παρελθόντος και κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα σε Πελέ, Γκαρίντσα, Ρομάριο, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο και άλλους... 

Δείτε στο βίντεο τι απάντησε ο Τάισον 


Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PAOK FC (@paok_fc)



