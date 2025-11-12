Μπαρτζώκας: «Μοιάζει σοβαρός ο τραυματισμός του Έβανς»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε το παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις και επεσήμανε ότι πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Κίναν Έβανς
Για τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς αλλά και τη νίκη κόντρα στη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.
Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα
«Το να βάλουμε 95 πόντους απέναντι στην καλύτερη άμυνα της Euroleague ήταν μία καλή επιθετική βραδιά για εμάς αλλά και αμυντικά πήγαμε καλά.
Αν αφαιρέσουμε τις δεύτερες ευκαιρίες που τους δώσαμε και ήταν πολλές, αλλά όπως και να έχει καταφέραμε να κερδίσουμε την πρώτη ομάδα της κατάταξης, τρίτη συνεχόμενη νίκη για εμάς και πρέπει να απολαύσουμε με κάποιο τρόπο αυτή τη νίκη γιατί έχουμε σε δύο ημέρες ένα πολύ δύσκολο ματς στο Μιλάνο.
Δεν έχω νέα για τον Έβανς, μοιάζει με σοβαρό τραυματισμό, είναι καλύτερο να μιλήσουμε μετά από 1-2 ημέρες όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας».
