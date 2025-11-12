Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Με... υπογραφή Ράιτ-Φόρμαν ξεπέρασε το εμπόδιο της Σπαρτάκ Πλέβεν ο Ηρακλής (72-69) - Βίντεο
Ο Ηρακλής νίκησε τη Σπαρτάκ Πλέβεν 72-69 στο Ιβανώφειο με κορυφαίο τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν και έκανε το 3Χ3 στη European North Basketball League
«Καρδιοχτύπησε» στο φινάλε, ο Ηρακλής, εν τέλει, κατάφερε να ξεπεράσει απόψε, στο Ιβανώφειο, το εμπόδιο της Σπαρτάκ Πλέβεν, για τη European North Basketball League. Κέρδισε με 72-69, αποτέλεσμα που του έδωσε την τρίτη επιτυχία του σε ισάριθμες υποχρεώσεις του στη διοργάνωση.
Την επικράτησή του... υπέγραψε ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ. Πρώτος σκόρερ για την Σπαρτάκ ήταν ο Νόελ Μπράουν (20 πόντοι, 6 ριμπάουντ).
Με επιβλητικό τρόπο, μετά το αρχικό 0-2 της Σπαρτάκ, έχοντας τους Φάντερμπερκ, Ράιτ-Φόρμαν βασικούς επιθετικούς εκφραστές, ο Ηρακλής επέβαλλε τον... νόμο του στο παρκέ και προηγήθηκε στο 6’ με +12 (16-4). Η ‘δράση’ του Μπράουν έδωσε στη βουλγάρικη ομάδα επιμέρους 5-17, με το οποίο πλησίασε στο 13’ στους 4 πόντους (23-19). Οι «κυανόλευκοι» αντέδρασαν άμεσα και με δικό τους επιμέρους 7-2 πήγαν στο +9 (16’ 30-21), διαφορά που είχαν και στο 19’ (37-28).
Με αντεπίθεση διαρκείας, η Σπαρτάκ «έγραψε» σερί 2-13 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 23’ με +2 (39-41). Το επιθετικό «ξύπνημα» του Μωραΐτη, το έργο του οποίου στήριξαν οι Σμιθ, Ράιτ-Φόρμαν, έσπρωξε τον Ηρακλή, με συνέπεια, με σερί 19-6, ο «Γηραιός» να γίνει εκ νέου αφεντικό στο ματς στο 31’ με +11 (58-47).
Στα μισά της τέταρτης περιόδου οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στο τρίποντο (64-61), οι Θεσσαλονικείς διατήρησαν την ψυχραιμία τους (36’ 70-63), η Σπαρτάκ, εντούτοις, δεν εγκατέλειψε την προσπάθειά της. Μείωσε στους 2 πόντους (70-68) με 34’’ να απομένουν για τη λήξη.
Ο Ράιτ-Φόρμαν, στα 9’’ πριν το φινάλε, έστειλε τον Ηρακλή στο +4 (72-68) και ο Ρούσεφ με 1/3 βολές διαμόρφωσε το τελικό 72-69.
Τα δεκάλεπτα: 19-11, 37-32, 54-47, 72-69
Διαιτητές: Γκάσι (Κόσοβο), Πετρόφ (Βουλγαρία), Στόκιτς (Σερβία)
ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 15 (1), Ράιτ-Φόρμαν 24, Μωραΐτης 5 (1), Καμπουρίδης 2, Σύλλας, Ντάρκο-Κέλι 9 (2), Φόστερ 2, Σμιθ 11 (1), Τσιακμάς, Γουέρ 4, Γιαννίκος.
ΣΠΑΡΤΑΚ ΠΛΕΒΕΝ (Τοντόρ Τοντόροφ): Ρούσεφ 17 (1), Σοτίροφ 9 (1), Λιούις 3 (1), Σκοτ 14, Μπράουν 20, Μπουόμ 2, Τίτκοφ 2, Γκεργκόφ 2.
