Η ΑΕΚ διέλυσε με 95-64 τη Ρίγα και αγκάλιασε την πρώτη θέση
Μ' ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ επικράτησε της Ρίγα και είναι πλέον το απόλυτο φβαορί για την πρωτιά στον όμιλο του BCL
Αγκαλιά με την πρώτη θέση του ομίλου της στο BCL η ΑΕΚ. Η Ένωση δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 95-64 της Ρίγα και να ανέβει στο 4-0. Στο 0-4 έπεσαν οι Λετονοί. Δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά πάτησε γκάζι στο δεύτερο.
Για τη Βασίλισσα ο Μπάρτλεϊ ήταν πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, ο Σίλβα είχε 16 με 9 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Κιλπς είχε 11 πόντους για τους ηττημένους.
Ο Χαραλαμπόπουλος πήρε τη θέση του Αρμς στη βασική πεντάδα, με τον Αμερικανό να ήταν εκείνος που ξεκινούσε στα προηγούμενα ματς. Ο Σάκοτα δεν έβαλε καθόλου τον Αρμς στο ματς.
Η Ένωση ανακοίνωσε και την απόκτηση του Γκρεγκ Μπράουν που έρχεται για να δώσει λύσεις στις θέσεις των forwards. Eκεί που έχει απογοητεύει ο Αρμς.
AEK - Ρίγα: Το ματς
Με Μπάρτλεϊ, Σίλβα και Χαραλαμπόπουλο η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά για το 8-1 στο 3'. Ο Χαραλαμπόπουλος συνέχισε να δίνει λύσεις στην Ένωση και έγραψε το 11-8 με τρίποντο. Ο Ένωση ξέφυγε με double score στα μέσα της περιόδου με τις δύο βολές του Φλιώνη για το 16-11. Ο Βάναγκς έφερε το ματς στον πόντο για το 19-18. Ο Μπάρτλεϊ διαμόρφωσε το 26-20 στο τέλος του δεκαλέπτου.
Με το τρίποντο του Μπέρτανς έγινε το 26-25 για την Ρίγα, αλλά ο Κατσίβελης απάντησε άμεσα για το 29-25. Ο Κιλπς ισοφάρισε για τη Ρίγα, αλλά ο Γκρέι επανέφερε την ΑΕΚ στο +4 για το 33-29, πέντε λεπτά πριν το ημίχρονο. Με το καλάθι του Νοβίτσκι, η Ρίγα πέρασε μπροστά (37-38) στο 18'.
Με το καλάθι του Μπάρτλεϊ η ΑΕΚ έκανε το 49-43 αναγκάζοντας τον προπονητή της Ρίγα να καλέσει timeout. Η Ένωση μπήκε αλλαγμένη προς το καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο και ο Γκρέι έκανε το 56-43 στο 25'. Ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 21, αφού έγραψε το 63-48 στο 28'.
Με Μπάρτλεϊ, Σίλβα και Χαραλαμπόπουλο η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά για το 8-1 στο 3'. Ο Χαραλαμπόπουλος συνέχισε να δίνει λύσεις στην Ένωση και έγραψε το 11-8 με τρίποντο. Ο Ένωση ξέφυγε με double score στα μέσα της περιόδου με τις δύο βολές του Φλιώνη για το 16-11. Ο Βάναγκς έφερε το ματς στον πόντο για το 19-18. Ο Μπάρτλεϊ διαμόρφωσε το 26-20 στο τέλος του δεκαλέπτου.
𝐒𝐜𝐚𝐫𝐲 𝐬𝐢𝐠𝐡𝐭 🔥 Frank Bartley getting better with each game, season-high 23 on 10/14 FG for AEK's guard! #BasketballCL x @aekbcgr pic.twitter.com/qjMWoumYJh— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 12, 2025
Με το τρίποντο του Μπέρτανς έγινε το 26-25 για την Ρίγα, αλλά ο Κατσίβελης απάντησε άμεσα για το 29-25. Ο Κιλπς ισοφάρισε για τη Ρίγα, αλλά ο Γκρέι επανέφερε την ΑΕΚ στο +4 για το 33-29, πέντε λεπτά πριν το ημίχρονο. Με το καλάθι του Νοβίτσκι, η Ρίγα πέρασε μπροστά (37-38) στο 18'.
SCROLL NO FURTHER YOU FOUND THE DUNK OF THE SEASON 😱#BasketballCL x @aekbcgr pic.twitter.com/PGcsNOBmAm— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 12, 2025
Με το καλάθι του Μπάρτλεϊ η ΑΕΚ έκανε το 49-43 αναγκάζοντας τον προπονητή της Ρίγα να καλέσει timeout. Η Ένωση μπήκε αλλαγμένη προς το καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο και ο Γκρέι έκανε το 56-43 στο 25'. Ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 21, αφού έγραψε το 63-48 στο 28'.
Showtime AEK - Exclamation mark on a 16-2 run in Q3! 👀#BasketballCL x @aekbcgr pic.twitter.com/IyWVwC2c8q— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 12, 2025
Ο Σίλβα συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα και έκανε το 71-52 στο 33'. Η ΑΕΚ έλεγξε απόλυτα το ματς μέχρι το τέλος και έφτασε στην 4η νίκη της στον όμιλο, αγκαλιάζοντας την πρώτη θέση.
Τα δεκάλεπτα: 26-20, 41-41, 65-48, 95-64
Ο MVP... ήταν ο Μπάρτλεϊ με 23 πόντους και ο Σίλβα με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Σιντόροφ με 13 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν οι 27 ασίστ της ΑΕΚ.
