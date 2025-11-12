Η ΑΕΚ διέλυσε με  95-64 τη Ρίγα και αγκάλιασε την πρώτη θέση

σήμερα

Ο Σίλβα συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα και έκανε το 71-52 στο 33'. Η ΑΕΚ έλεγξε απόλυτα το ματς μέχρι το τέλος και έφτασε στην 4η νίκη της στον όμιλο, αγκαλιάζοντας την πρώτη θέση.Τα δεκάλεπτα: 26-20, 41-41, 65-48, 95-64Ο MVP... ήταν ο Μπάρτλεϊ με 23 πόντους και ο Σίλβα με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Σιντόροφ με 13 πόντους.ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν οι 27 ασίστ της ΑΕΚ.