«Καρφί» Σλούκα για τους αμφισβητίες του Αταμάν: Δεν ξέρει ο προφεσόρ, δεν ξέρει... - Βίντεο
Στήριξη του Κώστα Σλούκα στον κόουτς που χάρισε την 7η Euroleague στον Παναθηναϊκό
To τελευταίο διάστημα με αφορμή τα άσχημα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού υπάρχει αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Εργκίν Αταμάν.
Ο Τούρκος που οδήγησε τον ΠΑΟ στην κατάκτηση της 7ης Euroleague το 2024 στο Βερολίνο εξακολουθεί να είναι από τους κορυφαίους στην Ευρώπη και να έχει την στήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
Μετά τη νίκη στο Παρίσι επί της Παρί ο Εργκίν Αταμάν λέει μεταξύ άλλων στους παίκτες του: «Κάποιες φορές παίζουν φανταστικά, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να σταματήσεις κάποιους από τους αιφνιδιασμούς στο ανοιχτό γήπεδο».
Στο βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάμεσα στα χειροκροτήματα ακούγεται ο Κώστας Σλούκας να λέει: «Δεν ξέρει ρε. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει ο προφεσόρ».
Στηρίζει απόλυτα τον Αταμάν ο Σλούκας και ... καρφώνει όσους τον αμφισβητούν.
A night of effort, energy, and teamwork. The kind of win that comes from staying humble and together until the very end! 💪🏼— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 12, 2025
Full locker room speech now on CLUB 1908: https://t.co/SIsT5VWF7w 📲#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/MY3wf14gg7
