«Καρφί» Σλούκα για τους αμφισβητίες του Αταμάν: Δεν ξέρει ο προφεσόρ, δεν ξέρει... - Βίντεο
SPORTS
Στήριξη του Κώστα Σλούκα στον κόουτς που χάρισε την 7η Euroleague στον Παναθηναϊκό

To τελευταίο διάστημα με αφορμή τα άσχημα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού υπάρχει αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Εργκίν Αταμάν. 

Ο Τούρκος που οδήγησε τον ΠΑΟ στην κατάκτηση της 7ης Euroleague το 2024 στο Βερολίνο εξακολουθεί να είναι από τους κορυφαίους στην Ευρώπη και να έχει την στήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. 

Μετά τη νίκη στο Παρίσι επί της Παρί ο Εργκίν Αταμάν λέει μεταξύ άλλων στους παίκτες του:  «Κάποιες φορές παίζουν φανταστικά, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να σταματήσεις κάποιους από τους αιφνιδιασμούς στο ανοιχτό γήπεδο».

Στο βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάμεσα στα  χειροκροτήματα ακούγεται ο Κώστας Σλούκας να λέει: «Δεν ξέρει ρε. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει ο προφεσόρ».

Στηρίζει απόλυτα τον Αταμάν ο Σλούκας και ... καρφώνει όσους τον αμφισβητούν. 




