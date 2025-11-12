Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Αταμάν: Ελπίζω στη Μαδρίτη να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε στο Παρίσι
Μετά το διπλό στην έδρα της Παρί ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Μαδρίτη εκεί όπου το βράδυ της Πέμπτης (Ρεάλ (13/11, 21:45) τον περιμένει η Ρεάλ με τον Εργκίν Άταμαν να εκθειάζει τον Κένεθ Φαρίντ και τον Τι Τζέι Σορτς, αλλά να αποθεώνει για μια ακόμη φορά τον Κώστα Σλούκα
Η διαβολοβδομάδα της Euroleague ξεκίνησε ιδανικά για τους πράσινους καθώς έδωσαν τέλος στο σερί των ηττών μακριά από το ΟΑΚΑ κερδίζοντας στην έδρα Παρί, αλλά έχουν μπροστά τους μια ακόμη πιο δύσκολη πρόκληση καθώς υπάρχει το αυριανό εκτός έδρας ματς με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.
Κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Ισπανική πρωτεύουσα ο Εργκίν Αταμάν μίλησε τόσο για τη νίκη επί της Παρί, όσο και για το ματς με την Ρεάλ ενώ στάθηκε και στην απόδοση συγκεκριμένων παικτών.
Αναλυτικά ο Τούρκος τεχνικός μίλησε:
Για το παιχνίδι με την Παρί: «Συνεχίζουμε τα ταξίδια μας στα εκτός έδρας παιχνίδια. Σε έξι ματς μετράμε τρεις νίκες, που είναι καλό ποσοστό. Το παιχνίδι με την Παρί ήταν πολύ σημαντικό γιατί είναι πολύ δύσκολο να την κερδίσεις ειδικά στην έδρα της, γιατί παίζουν καταπληκτικό επιθετικό μπάσκετ, με τρανζίτιον. Είναι πολύ δύσκολο να τους σταματήσεις και δεν μπορώ να πω ότι τους σταματήσαμε πολύ καλά, αλλά ήμασταν έξυπνοι στην επίθεση και ελέγξαμε πολύ καλά το παιχνίδι και ακόμα και στην τελευταία περίοδο που χάσαμε κάπως τον έλεγχο, δείξαμε χαρακτήρα και επιστρέψαμε σαν ομάδα. Νομίζω ότι δικαιούμασταν τη νίκη, με την προσπάθεια που καταβάλαμε και φτάσαμε στη νίκη».
Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός στη Μαδρίτη: «Χθες είχαμε συνεισφορά από πολλούς παίκτες και ελπίζω κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης να συνεχίσουμε έτσι».
Για τον Κένεθ Φαρίντ: «Είναι έμπειρος παίκτης, πολύ θετικός. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν πως ο χαρακτήρας του είναι μαχητικός και θετικός. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ικανότητά του. Έχει σπουδαία καριέρα στο ΝΒΑ. Έχει παίξει εναντίον μου το 2014, όταν ήταν στην Team USA με συμπαίκτες όπως ο Στεφ Κάρι. Έχει την ικανότητα και του αρέσει η ομάδα. Τέτοιοι παίκτες λατρεύουν την ατμόσφαιρα της Euroleague, οπότε ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει έτσι. Έδωσε σημαντική συνεισφορά σε εμάς, πράγματα που μας έλειψαν μετά τους τραυματισμούς του Ματίας, του Χολμς και του Γιουρτσεβέν».
Για την εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς: «Δεν είναι έκπληξη για μένα. Όλοι οι παίκτες δεν είναι ρομπότ. Έχουν συναισθήματα. Ο Σορτς είχε σπουδαίο παρελθόν στην Παρί και χθες στο τελευταίο 5λεπτο έδειξε χαρακτήρα και έδειξε πως ήταν σημαντικός επιθετικά για να κινηθεί η ομάδα. Είναι παίκτης-νικητής και ελπίζω να συνεχίσει έτσι και στην Αθήνα, με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το παιχνίδι του έδωσε αυτοπεποίθηση. Δεν είναι στο 100%, είχαμε κάποια θέματα με τη χημεία της ομάδας, αλλά παίζοντας περισσότερα παιχνίδια και με έναν σέντερ και με τους παίκτες που επιστρέφουν (Χολμς, Γιουρτσεβέν) θα είναι ακόμα καλύτερος».
Για την εικόνα των περιφερειακών του: «Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω ότι ο Σλούκας μας έδωσε τρομερή συνεισφορά στο πρώτο ημίχρονο. Κρατήσαμε το παιχνίδι υπό τον έλεγχό μας από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι, με τις ασίστ και τους πόντους του. Στο σύστημά μου με τον Σλούκα όλα είναι πιο άνετα. Πιστεύω ότι χθες ο Σορτς στο τέλος του αγώνα και ο Γκραντ έπαιξε καλύτερα από τα προηγούμενα παιχνίδια, αν και δεν έφτασε στο επίπεδο των προηγούμενων 2 ετών. Οι 27 ασίστ είναι κάτι σημαντικό, ειδικά για τον Ναν που δεν έκανε πολλές ντρίμπλες και αυτό ήταν το κλειδί για να σκοράρει στο παιχνίδι αυτό».
