Αταμάν: Ελπίζω στη Μαδρίτη να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε στο Παρίσι

Μετά το διπλό στην έδρα της Παρί ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Μαδρίτη εκεί όπου το βράδυ της Πέμπτης (Ρεάλ (13/11, 21:45) τον περιμένει η Ρεάλ με τον Εργκίν Άταμαν να εκθειάζει τον Κένεθ Φαρίντ και τον Τι Τζέι Σορτς, αλλά να αποθεώνει για μια ακόμη φορά τον Κώστα Σλούκα