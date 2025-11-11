Καρδίτσα-Οστάνδη 82-78: Κέρδισε και συνεχίζει στα play in του BCL

σήμερα

Ο Μπράντον Τζέφερσον οδήγησε την επίθεση της Καρδίτσας με 17 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ 14 πρόσθεσε ο Ελ Έλις, 11 ο Αλεξάντερ Μάντσεν και 10 ο Νίκος Δίπλαρος. Από την Οστάνδη ξεχώρισε ο Χάρις Μπρατάνοβιτς με 17 πόντους.Τη νίκη βέβαια επισκίασε ο τραυματισμός του Φράνσις Οκόρο στο δεξί γόνατο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και τον έστειλε στο νοσοκομείο.Τα δεκάλεπτα: 18-21, 34-37, 58-56, 82-78Διαιτητές: Κοζλόβσκις, Καστίγιο, Βέλικοβ