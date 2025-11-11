Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Καρδίτσα-Οστάνδη 82-78: Κέρδισε και συνεχίζει στα play in του BCL
Η Καρδίτσα υπερασπίστηκε την έδρα της απέναντι στη μαχητική Οστάνδη και με ρεκόρ 2-2 εξασφάλισε την τρίτη θέση του 7ου ομίλου του Basketball Champions League, που δίνει το εισιτήριο για τα Play In της διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα επικράτησε με 82-78 των Βέλγων, για την 4η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην τέταρτη ήττα τους σε ισάριθμες αναμέτρησης.
Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου έδειξε μέταλλο και αποφασιστικότητα, αφήνοντας πίσω το κακό της πρώτο ημίχρονο και μετατρέποντας το παιχνίδι σε πανηγυρική βραδιά, μέσα από την καλή της άμυνα.
Παρά το γεγονός ότι μπήκε στο παρκέ χωρίς ρυθμό και συγκέντρωση, η Καρδίτσα βρήκε γρήγορα τα πατήματά της. Με αιχμές του δόρατος τους Μπράντον Τζέφερσον και Λευτέρη Δίπλαρο, αλλά και με δυναμική παρουσία κοντά στο καλάθι, οι γηπεδούχοι επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους στο δεύτερο εικοσάλεπτο και δεν επέτρεψαν στην Οστάνδη να ελπίζει σε κάτι περισσότερο.
Η βελγική ομάδα του Γιώργου Δέδα, που κυνηγούσε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, προσπάθησε να μείνει ανταγωνιστική για τρία δεκάλεπτα, αλλά δεν βρήκε ποτέ το ξέσπασμα με αποτέλεσμα να υποστεί την τέταρτη ήττα της και ουσιαστικά να αποχαιρετήσει το BCL.
Denied and passed the ball to himself off the backboard 😳#BasketballCL | @FILOU_Oostende pic.twitter.com/QAsUFcGs6B— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 11, 2025
Alex MADsen 😳#BasketballCL | @askarditsas pic.twitter.com/yON4Rm1eGK— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 11, 2025
Smooth criminal dancing against his former team 🕺#BasketballCL | @askarditsas pic.twitter.com/qpTvedXols— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 11, 2025
Is this... the best rebound we've ever seen? 😳#BasketballCL | @askarditsas pic.twitter.com/UPNCxErM8v— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 11, 2025
Ο Μπράντον Τζέφερσον οδήγησε την επίθεση της Καρδίτσας με 17 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ 14 πρόσθεσε ο Ελ Έλις, 11 ο Αλεξάντερ Μάντσεν και 10 ο Νίκος Δίπλαρος. Από την Οστάνδη ξεχώρισε ο Χάρις Μπρατάνοβιτς με 17 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 18-21, 34-37, 58-56, 82-78
Διαιτητές: Κοζλόβσκις, Καστίγιο, Βέλικοβ
