Η άφιξη της Εθνικής Γαλλίας στο ξενοδοχείο θύμισε πάλι... πασαρέλα - Με δίχρωμη τσάντα και παλτό με βάτες ο Κουντέ, με cargo φόρμα ο Ερναντέζ
Η άφιξη της Εθνικής Γαλλίας στο ξενοδοχείο θύμισε πάλι... πασαρέλα - Με δίχρωμη τσάντα και παλτό με βάτες ο Κουντέ, με cargo φόρμα ο Ερναντέζ

Η Γαλλία έχει μπροστά της αναμετρήσεις με Ουκρανία και Αζερμπαϊτζάν για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η άφιξη των ποδοσφαιριστών της στο Κλερφοντέν αποτέλεσε και πάλι αντικείμενο συζήτησης

Η άφιξη της Εθνικής Γαλλίας στο ξενοδοχείο θύμισε πάλι... πασαρέλα - Με δίχρωμη τσάντα και παλτό με βάτες ο Κουντέ, με cargo φόρμα ο Ερναντέζ
Κάτι από την εβδομάδα μόδας στο Παρίσι θύμισε και πάλι η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Γαλλίας εν όψει των δύο τελευταίων αγώνων της με Ουκρανία (13/11) και Αζερμπαϊτζάν (16/11) για τον προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου 2026.

Όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, η άφιξη των ποδοσφαιριστών μονοπώλησε το ενδιαφέρον των ΜΜΕ τα οποία κατέγραψαν τις στιλιστικές επιλογές των τρικολόρ.


Αν και αυτήν τη φορά δεν είχαμε τόσο εκκεντρικές εμφανίσεις, συγκριτικά με προηγούμενες ανάλογες συγκεντρώσεις, αυτός που κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν ο Ζιλ Κουντέ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος επέλεξε ένα μακρύ παλτό με βάτες, το οποίο συνδύασε με δίχρωμη τσάντα και μαύρο σκούφο.

Η άφιξη της Εθνικής Γαλλίας στο ξενοδοχείο θύμισε πάλι... πασαρέλα - Με δίχρωμη τσάντα και παλτό με βάτες ο Κουντέ, με cargo φόρμα ο Ερναντέζ

Την ίδια ώρα ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν ενθουσίασε με τις επιλογές του μιας και κινήθηκε σε γήινους τόνους με φόρμα και ζακέτα σε μπεζ τόνους, που συνδυάστηκε με μπεζ δερμάτινη τσάντα.

Από την άλλη ο Λούκας Ερναντέζ επέλεξε cargo φόρμα που θεωρείται και τελευταία λέξη της μόδας ενώ πολύ χαμηλά στη... βαθμολογία ήταν ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι, Ραγιάν Τσερκί, ο οποίος επέλεξε ένα statement φούτερ το οποίο συνδύασε με  μαύρη φόρμα και καφέ τσάντα

Η άφιξη της Εθνικής Γαλλίας στο ξενοδοχείο θύμισε πάλι... πασαρέλα - Με δίχρωμη τσάντα και παλτό με βάτες ο Κουντέ, με cargo φόρμα ο Ερναντέζ


Ωστόσο, για μια ακόμη φορά αυτός που άφησε τους πάντες άφωνους ήταν ο Ενγκολό Καντέ (στην επιστροφή του στην Εθνική Γαλλίας) με το (εντελώς) απλό στιλ του.

  Για την ακρίβεια επέλεξε να ντυθεί σε τόνους του μπλε, φορώντας μία φόρμα σε σκούρο μπλε και φούτερ σε dusty blue.


