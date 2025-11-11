Σκάνδαλο στην Τουρκία: Προσωρινή κράτηση για 6 διαιτητές, έρευνες για πάνω από 1.000 ποδοσφαιριστές
Σκάνδαλο στην Τουρκία: Προσωρινή κράτηση για 6 διαιτητές, έρευνες για πάνω από 1.000 ποδοσφαιριστές
Τα πρωταθλήματα των δύο χαμηλότερων κατηγοριών έχουν «παγώσει» μέχρι να ολοκληρωθούν οι πρώτες ανακρίσεις - Έκτακτη συνεδρίαση της Ομοσπονδίας σήμερα - Κοινή ανακοίνωση των διαιτητών που κατηγορούνται
Η υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού που έχει ξεσπάσει στην Τουρκία λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς οι δικαστικές και πειθαρχικές έρευνες αποκαλύπτουν εμπλοκή δεκάδων διαιτητών και εκατοντάδων ποδοσφαιριστών σε στοιχηματικές δραστηριότητες που απαγορεύονται ρητά από τους κανονισμούς της FIFA και της UEFA.
Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε την προφυλάκιση έξι διαιτητών, οι οποίοι εκτελούσαν καθήκοντα βοηθών στις τρίτη και τέταρτη κατηγορία. Παράλληλα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και ο πρόεδρος της ομάδας Εϊγιουπσπόρ της πρώτης κατηγορίας, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με την ίδια υπόθεση. Έντεκα ακόμη διαιτητές, που κρατούνταν από την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, αφέθηκαν ελεύθεροι υπό δικαστικό έλεγχο, ενώ συνεχίζονται οι ανακρίσεις για πιθανή χειραγώγηση αγώνων.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, 1.024 ποδοσφαιριστές καλούνται ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε παράνομο στοιχηματισμό. Η TFF ανακοίνωσε την αναστολή όλων των πρωταθλημάτων της τρίτης και τέταρτης κατηγορίας για δύο εβδομάδες, αφού σε αυτά αγωνίζονται περισσότεροι από 900 από τους εμπλεκόμενους παίκτες. Παράλληλα, προγραμματίστηκε έκτακτη συνεδρίαση της Ομοσπονδίας για σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου.
Ανάμεσα στους 27 παίκτες που φέρονται να στοιχημάτιζαν ενώ αγωνίζονταν στη Super Lig, περιλαμβάνεται και ο διεθνής Τούρκος αμυντικός της Γαλατασαράι, Ερέν Ελμαλί. Άλλοι παίκτες που κατονομάστηκαν είναι οι Ερσίν Ντεστανόγλου και Νετσίπ Γιουσάλ της Μπεσίκτας, ο Μετεχάν Μπαλτατζί της Γαλατασαράι και οι Μποράν Μπασκάν και Σαλίχ Μαλκοτσόγλου της Τραμπζονσπόρ.
Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε αντιδράσεις τόσο εντός της χώρας όσο και διεθνώς, με ομάδες όπως η Μπεσίκτας να ζητούν επίσημη συμμετοχή ως διάδικοι στη διερεύνηση της υπόθεσης.
Η κρίση ξέσπασε στις 27 Οκτωβρίου, όταν εσωτερικός έλεγχος της TFF σε 571 επαγγελματίες διαιτητές αποκάλυψε ότι 152 εξ αυτών, μεταξύ των οποίων και 22 της πρώτης κατηγορίας, «στοιχημάτιζαν ενεργά» σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ως αποτέλεσμα, 149 διαιτητές τέθηκαν σε αναστολή για χρονικό διάστημα 8 έως 12 μηνών, ενώ η Ομοσπονδία δεσμεύτηκε να «καθαρίσει» το τουρκικό ποδόσφαιρο.
Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι διαιτητές αρνήθηκαν ότι στοιχημάτισαν ποτέ σε αγώνες που διηύθυναν, υποστηρίζοντας ότι οι στοιχηματικές δραστηριότητές τους ανάγονταν στην εποχή που ήταν ακόμη ερασιτέχνες. Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο ύπαρξης οργανωμένου κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού και πιθανής χειραγώγησης αποτελεσμάτων.
Το σκάνδαλο έχει ήδη οδηγήσει σε προσωρινές κρατήσεις 18 ατόμων, ενώ η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ερευνά ποινικά περισσότερους από 1.000 εμπλεκόμενους σε τουλάχιστον 13 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Άγκυρα, η Σανλιούρφα, η Σμύρνη, η Τραπεζούντα, η Αττάλεια και η Μαλάτεια. Τα πρωταθλήματα των δύο χαμηλότερων κατηγοριών έχουν «παγώσει» μέχρι να ολοκληρωθούν οι πρώτες ανακρίσεις, ενώ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει δώσει εντολή για πλήρη κινητοποίηση των κρατικών μηχανισμών για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Εφόσον εντοπιστεί οργανωμένο έγκλημα πίσω από το στοιχηματισμό ή χειραγώγηση αγώνων, οι ποινές μπορεί να αυξηθούν σημαντικά (νόμος επιτρέπει φυλάκιση για 5-12 έτη αν συντρέχει οργανωμένο στοιχείο)
Η υπόθεση θυμίζει το σκάνδαλο του 2011, όταν η Φενέρμπαχτσε και άλλοι μεγάλοι σύλλογοι είχαν βρεθεί στο επίκεντρο κατηγοριών για στημένους αγώνες, γεγονός που είχε τότε οδηγήσει σε δεκάδες αποκλεισμούς και βαριές ποινές. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το εύρος των εμπλεκομένων και η συστημική διάσταση του προβλήματος φαίνεται να δοκιμάζουν εκ νέου την αξιοπιστία του τουρκικού ποδοσφαίρου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
🚨 But, another absolute bomb dropped shortly before this announcement by the TFF.— Football in Türkiye ⚽️🇹🇷 (@FootyinTurkiye) November 10, 2025
Istanbul's office of the Chief Prosecutor announced today, that 8 suspects, including Eyüpspor President Murat Özkaya and six referees, HAVE BEEN ARRESTED!
Turkish football's getting cleaned up. pic.twitter.com/nXx4OcUQrg
🚨🇹🇷⚽️ THE HISTORIC BETTING SCANDAL CONTINUES TO SHAKE TURKISH FOOTBALL!! 🚨🇹🇷⚽️— Football in Türkiye ⚽️🇹🇷 (@FootyinTurkiye) November 10, 2025
THE TURKISH FOOTBALL FEDERATION HAS JUST ANNOUNCED, THAT 1024 PROFESSIONAL FOOTBALLERS, 27 OF THEM FROM THE SÜPER LIG, HAVE BEEN SENT TO THE DISCIPLINARY COMMITTEE FOR BETTING! pic.twitter.com/qFtZ8LhPC6
