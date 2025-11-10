Άρης: Δύσκολα με ΑΕΚ ο Γένσεν λόγω θλάσης, μπήκαν Φαμπιάνο και Μεντίλ
Άρης Φρέντρικ Γένσεν

Ο Φιλανδός μεσοεπιθετικός θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες

Στον Άρη δεν έφτανε το σερί δίχως νίκη, που έφτασε τα έξι πλέον παιχνίδια, με πιο πρόσφατο το 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Κλεάνθης Βικελίδης», αλλά έρχεται να προστεθεί κι ακόμη ένα πρόβλημα τραυματισμού για τον Μανόλο Χιμένεθ. Στη σημερινή (Δευτέρα 10/11) προπόνηση επιβεβαιώθηκε πως ο Φρέντρικ Γένσεν –που έκανε θεραπεία– έχει υποστεί θλάση α’ βαθμού στον προσαγωγό. Αυτό σημαίνει πως ο Φιλανδός μεσοεπιθετικός θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες και είναι εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του στο παιχνίδι για την 11η αγωνιστική της Super League κόντρα στην ΑΕΚ στην OPAP Arena (23/11, 21:00).

Από εκεί και πέρα, οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Χαμζά Μεντίλ συμμετείχαν σε κομμάτι της προπόνησης και στη συνέχεια έκαναν ατομικό. Από την πλευρά του, ο Τάσος Δώνης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ θεραπεία έκανε και ο Γκαμπριέλ Μισεουί.

Αύριο, Τρίτη (11/11), οι «κίτρινοι» θα προπονηθούν το πρωί στο «Δασυγένειο».


