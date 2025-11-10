Euroleague: Απαγόρευση στη Μονακό για νέες μεταγραφές
SPORTS
Μονακό Euroleague

Euroleague: Απαγόρευση στη Μονακό για νέες μεταγραφές

H Euroleague, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, απαγόρευσε στη Μονακό τις μεταγραφές, λόγω οικονομικών παραβάσεων

Euroleague: Απαγόρευση στη Μονακό για νέες μεταγραφές
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Μονακό τιμωρήθηκε από την Euroleague με προσωρινή απαγόρευση μεταγραφών λόγω οικονομικών παραβάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι να ληφθεί η τελεσίδικη απόφαση, η Μονακό δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει μεταγραφές παικτών και προπονητών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague Basketball:

«Η Επιτροπή Ελέγχου της Διοίκησης (MCC), η ανεξάρτητη επιτροπή που εξετάζει την οικονομική απόδοση των συλλόγων και τη συμμόρφωσή τους με τους σχετικούς κανονισμούς, έχει παραπέμψει σε δικαστική διαδικασία στην Οικονομική Επιτροπή κατά της AS Monaco, λόγω παράβασης των άρθρων 32.α), 32.γ) και 32.δ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball, σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές, μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και έλλειψη συνεργασίας.

