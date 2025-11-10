Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Euroleague: Απαγόρευση στη Μονακό για νέες μεταγραφές
H Euroleague, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, απαγόρευσε στη Μονακό τις μεταγραφές, λόγω οικονομικών παραβάσεων
Η Μονακό τιμωρήθηκε από την Euroleague με προσωρινή απαγόρευση μεταγραφών λόγω οικονομικών παραβάσεων.
Πιο συγκεκριμένα, μέχρι να ληφθεί η τελεσίδικη απόφαση, η Μονακό δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει μεταγραφές παικτών και προπονητών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague Basketball:
«Η Επιτροπή Ελέγχου της Διοίκησης (MCC), η ανεξάρτητη επιτροπή που εξετάζει την οικονομική απόδοση των συλλόγων και τη συμμόρφωσή τους με τους σχετικούς κανονισμούς, έχει παραπέμψει σε δικαστική διαδικασία στην Οικονομική Επιτροπή κατά της AS Monaco, λόγω παράβασης των άρθρων 32.α), 32.γ) και 32.δ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball, σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές, μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και έλλειψη συνεργασίας.
