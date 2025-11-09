Ο Τζόκοβιτς δεν θα συμμετάσχει στο Masters ATP του Τορίνο - Στη θέση του ο Μουζέτι
Η απουσία του οφείλεται σε τραυματισμό στον ώμο
Ο Σέρβος Νοβάκ Τζόκοβιτς, ο οποίος κατέκτησε το 101ο τρόπαιό του απόψε στην Αθήνα σε ηλικία 38 ετών, ανακοίνωσε τελικά ότι δεν θα συμμετάσχει στο Masters ATP του Τορίνο, που ξεκινά την Κυριακή.
Οι διοργανωτές γνωστοποίησαν ότι η απουσία του οφείλεται σε τραυματισμό στον ώμο, και στη θέση του στο γκρουπ του Τζίμι Κόνορς θα πάρει μέρος ο Ιταλός Λορέντζο Μουζέτι.
Ο «Djoko», κάτοχος του ρεκόρ με επτά κατακτήσεις στις ATP Finals, θα λείψει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τις φετινές τελικές διοργανώσεις. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Masters ATP θα συμμετέχουν δύο Ιταλοί παίκτες: ο Νο1 στον κόσμο και κάτοχος του τίτλου Γιάννικ Σίνερ και ο Μουζέτι.
Ο Μουζέτι, που ηττήθηκε απόψε στον τελικό της Αθήνας από τον Τζόκοβιτς με 4-6, 6-3, 7-5, έπρεπε να κερδίσει το τουρνουά για να εξασφαλίσει την 8η θέση στη «Race», προσπερνώντας τον Καναδό Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ. Ωστόσο, η απουσία του Τζόκοβιτς άνοιξε τελικά τον δρόμο και για τους δύο Ιταλούς να κάνουν ντεμπούτο στις ATP Finals.
