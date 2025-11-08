Άταμαν: «Υπολογίζουμε τον Φαρίντ για τη διαβολοβδομάδα» - Τι είπε για τον Ματίας Λεσόρ

Στη συνέντευξη Τύπου ο Εργκίν Άταμαν ανέλυσε την ανάγκη ενίσχυσης των «πράσινων» κάτω από τη ρακέτα και επιβεβαίωσε την άφιξη του Κένεθ Φαρίντ, ενώ σχολίασε και την περίπτωση του Τσαρλς Μπάσεϊ.

«Ξέρετε ήδη ότι συμφωνήσαμε με τον Φαρίντ και ότι αύριο θα είναι στην Αθήνα και μετά τις ιατρικές εξετάσεις αν είναι έτοιμος θα τον χρησιμοποιήσουμε στη διπλή αγωνιστική. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη για τον Μπάσεϊ, η ομάδα δουλεύει γι' αυτό, αλλά αυτού του είδους οι παίκτες θέλουν χρόνο. Το δουλεύουμε. Κοιτάμε και τι γίνεται με τον Γιούρτσεβεν που έχει 50% πιθανότητα να είναι διαθέσιμος στη διαβολοβδομάδα για μερικά λεπτά» είπε ο Τούρκος προπονητής.



Σχολιάζοντας το «θέμα Λεσόρ» αποκάλυψε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο και για άλλο χειρουργείο: « Ελπίζουμε να μπορέσει να ενταχθεί και ο Λεσόρ στην ομάδα σύντομα, όμως η κατάστασή του δεν είναι ξεκάθαρη και θα αποφασίσει με το κλαμπ τι θεραπεία ή χειρουργείο θα κάνει τις επόμενες μέρες. Υπάρχει συζήτηση με πολλούς γιατρούς. Στο μεταξύ, ψάχνουμε όλους τους καλούς παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Ο Φαρίεντ έχει δίμηνο εγγυημένο συμβόλαιο και μετά θα αποφασίσουμε αν θα μείνει μαζί μας».



